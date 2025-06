A grande richiesta, dopo il successo della scorsa estate, tornano i centri estivi gratuiti della Robert F. Kennedy Human Rights Italia: (R)Estate Attivi 2. Grazie al prezioso contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cipollini, e quest’anno con il patrocinio del Comune di Firenze, l’iniziativa si rivolge ai bambini tra i 7 e gli 11 anni che abbiano già frequentato una classe della scuola elementare. Questo progetto rappresenta un segno tangibile del suo valore sociale per il territorio fiorentino.

Un Supporto Concreto per le Famiglie e un Messaggio di Inclusione

(R)Estate Attivi 2 offre un supporto concreto alle famiglie in situazioni di vulnerabilità, fornendo al contempo un’opportunità di confronto, scambio e arricchimento per i bambini partecipanti. L’iniziativa promuove l’incontro tra diverse culture, veicolando un messaggio di uguaglianza e inclusione fin dalla più giovane età. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 34 bambini provenienti da 7 diverse nazioni, tra cui, oltre all’Italia, Perù, Venezuela, Ucraina, Marocco, Bangladesh e Pakistan.

Attività Didattiche e Ludiche per una Crescita a Tutto Tondo

Il programma di quest’anno è ricco e variegato, pensato per offrire un’esperienza formativa completa:

Laboratori sui diritti umani a cura della RFK Human Rights Italia.

a cura della RFK Human Rights Italia. Corsi di improvvisazione teatrale con il supporto de La Stanza dell’Attore.

con il supporto de La Stanza dell’Attore. Laboratori sul contrasto a bullismo e cyberbullismo con Contrajus.

con Contrajus. Attività di team building per lo sviluppo di competenze sociali con Le Discipline APS.

per lo sviluppo di competenze sociali con Le Discipline APS. Lezioni di cucina con il team del ristorante stellato “Atto” di Vito Mollica.

con il team del ristorante stellato “Atto” di Vito Mollica. Laboratori artistici con Amici dei Musei Fiorentini Didattica.

con Amici dei Musei Fiorentini Didattica. Attività ludico-sportiva con Un Gancio al Parkinson.

con Un Gancio al Parkinson. Attività di educazione ambientale con Alia Multiutility.

con Alia Multiutility. Supporto per i compiti estivi, se necessario.

“Dopo il successo dello scorso anno, riproponiamo quest’iniziativa per dare un aiuto concreto a numerose famiglie fiorentine. È bello vedere come dalla sinergia tra attori pubblici e privati possano nascere simili attività, a sostegno di bambine e bambini. Mettiamo a disposizione, insieme ai nostri partner, un’esperienza formativa a tutto tondo, un momento prezioso di crescita e di socializzazione per i più piccoli”, commenta Federico Moro, Segretario Generale della RFK Italia.

Informazioni Utili per la Partecipazione

I centri estivi si terranno presso la RFK International House di via Ghibellina 12A a Firenze, dal 7 luglio al 25 luglio 2025, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Ogni settimana sarà aperta a un massimo di 20 partecipanti (ogni bambino potrà iscriversi per una sola settimana, per offrire l’opportunità a un maggior numero di coetanei). Saranno inoltre offerti i pasti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia al Tel: 055 5389250 o via Email: infoitalia@rfkitalia.org.