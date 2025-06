Terna (nella foto, l’a. d. Giuseppina Di Foggia) lancia il Terna Innovation Zone Adriatico nelle Marche, un nuovo polo dedicato all’innovazione tecnologica per accelerare la transizione energetica e valorizzare l’ecosistema imprenditoriale dell’area. Questo hub, situato ad Ascoli Piceno, mira a trasformare la Regione e l’intera area adriatica in un centro di eccellenza. L’annuncio è stato dato durante un evento che ha visto la partecipazione di autorità istituzionali e accademiche regionali, insieme a Francesco Salerni, Direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità di Terna.

Un Hub per la Ricerca e la Collaborazione

Il nuovo Terna Innovation Zone Adriatico sarà un fulcro per la ricerca, la sperimentazione e la collaborazione tra startup, PMI innovative, università e istituzioni. L’obiettivo è promuovere una crescita imprenditoriale inclusiva e sostenibile nel territorio, generando valore condiviso e opportunità per le comunità locali. L’iniziativa si basa su un modello di “economia dei distretti”, che favorisce l’accesso diffuso a capitale e competenze locali, superando la concentrazione di risorse in poche aree consolidate. Il polo si propone anche di promuovere soluzioni tecnologiche innovative per la transizione energetica e la sostenibilità delle infrastrutture elettriche.

Due Iniziative Chiave: OpenHUB e OpenLAB

Il Terna Innovation Zone Adriatico prevede due iniziative concrete:

OpenHUB: Questo programma è dedicato al supporto di startup e PMI innovative, accelerando la crescita dell’imprenditoria locale attraverso sinergie con attori industriali, finanziari e istituzionali del territorio. Con il sostegno della Regione Marche, verrà avviato un percorso di accelerazione per le startup e PMI più promettenti attive nei settori della transizione energetica e digitale. Terna, nel suo ruolo di validatore industriale, supporterà la crescita imprenditoriale di queste realtà.

OpenLAB: Sarà un laboratorio di sperimentazione per soluzioni ingegneristiche avanzate. Si concentrerà in particolare sui cavi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e sulle tecnologie in ambito marittimo, settori fortemente legati alla sostenibilità e alla transizione energetica.

Una Rete di Partner Strategici

Entrambi i progetti rafforzeranno la posizione delle Marche e dell’area adriatica come polo strategico per l’innovazione, favorendo una stretta collaborazione tra settore pubblico e privato. Un elemento distintivo del Terna Innovation Zone Adriatico è la sua vasta rete di partner strategici, tra cui spiccano Regione Marche, ANCI Marche, il Sistema Universitario della Regione Marche, Confindustria, Unioncamere, Consorzio ELIS, SMAU, e altre realtà industriali e finanziarie. Questi partner saranno coinvolti in diverse iniziative, dal sostegno alle startup alla promozione di progetti di ricerca, programmi di trasferimento tecnologico e formazione specialistica, fino al supporto con risorse finanziarie e altri servizi per la crescita delle attività imprenditoriali legate al progetto.

L’Impegno di Terna Nelle Marche: Oltre 700 Milioni di Euro di Investimenti

L’avvio del Terna Innovation Zone Adriatico ad Ascoli Piceno consolida l’impegno di Terna per le Marche. Il Piano di Sviluppo 2025-2034 del gruppo prevede un investimento di 700 milioni di euro nella Regione. Tra le opere principali in corso di realizzazione c’è l’Adriatic Link, un collegamento in corrente continua (HVDC) da 1.000 MW di potenza e lungo circa 250 km, di cui 210 in cavo sottomarino. Questa infrastruttura, autorizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a gennaio 2024 e riconosciuta come strategica per il sistema Paese, rafforzerà lo scambio di energia nella parte centrale della Penisola, migliorando la sicurezza, l’efficienza e la flessibilità del sistema elettrico nazionale e supportando gli obiettivi di incremento della produzione da fonti rinnovabili.

Il lancio del Terna Innovation Zone Adriatico rappresenta un significativo avanzamento del programma dei Terna Innovation Zone, avviato dal gruppo nel 2024 per rafforzare la collaborazione tra Terna e gli ecosistemi nazionali e internazionali dell’innovazione. Quello nelle Marche è il terzo Terna Innovation Zone, e il primo in Italia, dopo i due già lanciati a San Francisco e Tunisi.