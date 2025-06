(di Samuele Zaniboni, Manager of Sales Engineering di ESET Italia) L’attuale scenario tecnologico impone alle organizzazioni una gestione sempre più articolata di sistemi e processi. Se da un lato queste innovazioni offrono grandi opportunità, dall’altro introducono un’elevata complessità negli ambienti IT, come la presenza di sistemi e dispositivi eterogenei, l’utilizzo di soluzioni di sicurezza diverse e l’esigenza di competenze avanzate per gestire tecnologie emergenti e richieste normative sempre più stringenti.

Questa complessità può aumentare involontariamente i rischi per la sicurezza, rendendo più difficile per le aziende gestire e mitigare efficacemente le minacce, soprattutto in assenza di professionisti in grado di occuparsi dell’intero ecosistema senza compromettere la continuità operativa. Le cause possono essere interne (assenza di figure o dipartimenti dedicati) o esterne (mercato del lavoro poco accessibile).

Adottando un approccio Prevention-First, è possibile ridurre la complessità e al contempo garantire una postura di sicurezza robusta. Concentrandosi su misure proattive e prevenendo le minacce prima che raggiungano la rete, le organizzazioni possono anticipare i rischi emergenti.

Gestire la Complessità

Per affrontare la complessità senza ostacolare l’operatività aziendale, ecco cinque consigli fondamentali per ridurre i rischi di sicurezza legati alla complessità, attraverso una logica Prevention-First: