Un connubio di natura e solidarietà si prepara a illuminare i territori di Bondeno e Ferrara. Mercoledì torna la “Lucciolata 6,30 e un Po”, giunta alla sua quarta edizione: una camminata ludico-naturalistica di 6,3 chilometri che si snoderà da Salvatonica di Bondeno fino all’incantevole oasi naturalistica del Bosco di Porporana. L’evento, con partenza fissata per le 21:15, è organizzato dall’Associazione Giulia in collaborazione con Uisp, e gode dei patrocini dell’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara e del Comune di Bondeno, oltre al prezioso supporto di numerose realtà associative.

Un Passo per le Cure Palliative Pediatriche

La “Lucciolata” non è solo un’occasione per godere delle bellezze naturali del territorio, ma soprattutto un gesto concreto di solidarietà. L’assessora comunale di Ferrara alle Politiche sociosanitarie, Cristina Coletti, ha ricordato che il ricavato dell’iniziativa “andrà a sostenere i progetti dell’associazione Giulia nel campo delle cure palliative pediatriche oncologiche“.

Michele Grassi, presidente dell’Associazione Giulia, ha fornito ulteriori dettagli sulle finalità dei fondi raccolti: “Con i fondi raccolti da questa iniziativa continueremo a sostenere le nostre attività di psico-oncologia, musicoterapia e cure palliative pediatriche con laboratori d’arte, di teatro e sostegno ai caregiver con due psicologhe su tutto il territorio ferrarese”. Queste importanti iniziative, ha aggiunto Grassi, “sono rivolte ai bambini e agli adolescenti ricoverati nei reparti pediatrici dell’Ospedale Sant’Anna di Cona e all’Unità operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’Ausl“.

Come Partecipare

La quota di iscrizione alla camminata è di 10 euro, e comprende una sacca della manifestazione e un braccialetto luminoso, per rendere l’esperienza ancora più suggestiva. Per i bambini e i ragazzi fino a 12 anni, la quota è ridotta a cinque euro. Per iscriversi e partecipare a questa serata all’insegna della natura e della beneficenza, è sufficiente inviare un’e-mail a risultati@atleticabondeno.it, indicando il numero dei partecipanti.