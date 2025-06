La rete sanitaria italiana si conferma pronta a scendere in campo per nuove operazioni umanitarie. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto, ha espresso la disponibilità dell’Italia ad accogliere pazienti dall’Iran, replicando un modello di assistenza già attuato con successo per i bambini provenienti da Gaza. Le dichiarazioni sono state rilasciate a margine dell’evento ‘Salute Direzione Nord’ in corso a Milano.

Un Modello Collaudato di Cooperazione

Schillaci ha evidenziato come l’iniziativa si inserisca in un quadro di collaborazione istituzionale. “Come è accaduto per Gaza, siamo disponibili ad accogliere anche dall’Iran. La nostra rete sanitaria ha già dimostrato di essere all’altezza”, ha affermato il ministro. Ha poi aggiunto: “Credo che della questione si stia occupando il ministro Tajani, ma posso dire che, grazie anche alla collaborazione della Regione Lombardia, abbiamo già accolto molti bambini. La disponibilità c’è stata in passato e credo ci sia anche oggi”.

L’esperienza precedente, che ha visto l’accoglienza di numerosi bambini bisognosi di cure, ha dimostrato l’efficacia del sistema italiano in situazioni di emergenza internazionale. Questa disponibilità non è solo un gesto di solidarietà, ma anche un chiaro segnale della qualità e della reattività delle strutture ospedaliere italiane.

L’Eccellenza della Sanità Italiana nelle Emergenze

Per il ministro Schillaci, l’impegno in questo tipo di operazioni umanitarie rappresenta una prova tangibile dell’eccellenza delle strutture sanitarie italiane. Sottolineando l’importanza della cooperazione istituzionale nelle emergenze internazionali, il ministro ha posto l’accento sulla capacità del sistema Paese di mobilitarsi rapidamente e con efficacia per rispondere a bisogni sanitari urgenti su scala globale. La partecipazione attiva a queste missioni umanitarie rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale, dimostrando la sua solidarietà e l’alta professionalità del suo personale medico.