Redelfi, azienda genovese specializzata nello sviluppo di infrastrutture sostenibili per la transizione energetica, ha siglato un nuovo importante accordo con AFRY, società internazionale di servizi di ingegneria quotata al Nasdaq di Stoccolma. L’intesa prevede che AFRY fornisca servizi tecnici e consulenziali per un valore di circa 1 GW di progetti BESS (Battery Energy Storage System) stand-alone, rientranti nella cosiddetta “Pipeline Redelfi 2”. Questa operazione segna un ulteriore consolidamento della pluriennale collaborazione tra le due realtà.

Un Nuovo Passo per la Crescita e il Nuovo Piano Industriale

L’accordo si inserisce a pieno titolo nella strategia di crescita di Redelfi, mirata a rafforzare la sua presenza nel mercato energetico italiano. È fondamentale notare che la “Pipeline Redelfi 2” non era inclusa nell’attuale Piano Industriale 2023-2026, presentato a dicembre 2023. Per questo motivo, l’intesa con AFRY rappresenta una base solida per il prossimo Nuovo Piano Industriale 2025-2029. Questo nuovo piano sarà presentato al mercato finanziario nella seconda parte del 2025, strategicamente dopo la prima asta MACSE, per offrire uno scenario coerente con i più recenti sviluppi del settore BESS.

I servizi affidati ad AFRY con la firma di questo accordo includono attività di basic design, due diligence tecnica e assistenza nei procedimenti autorizzativi, garantendo che tutti i progetti siano allineati ai più alti standard di sostenibilità ambientale e industriale.

Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A., ha dichiarato: “Questo nuovo accordo con AFRY rappresenta un passo rilevante nell’attuazione della pipeline Redelfi 2 e rafforza una collaborazione basata su valori condivisi, visione strategica e un impegno comune verso un futuro energetico sostenibile. Puntiamo a una crescita solida e responsabile, affiancata da collaboratori di alto profilo come AFRY.”

Anche Alessio Giuffra, Amministratore Delegato di AFRY Italy, ha commentato l’operazione: “Siamo orgogliosi della collaborazione consolidata con Redelfi, basata su fiducia e sinergia. Questo nuovo incarico conferma il nostro approccio orientato al cliente e l’impegno verso soluzioni sostenibili.”