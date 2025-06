“Se si chiude il Ormuz è un problema, non solo per Trieste, ma per tutti”. Ha dichiarato oggi il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Antonio Gurrieri, rispondendo ai giornalisti a Trieste sulle conseguenze della guerra in Iran.

“Speriamo davvero che la situazione non peggiori” – ha evidenziato – “siamo particolarmente attenti a tutte le dinamiche in corso, per avere una soluzione A, B o C, poiché non esiste una sola risposta” – ha sottolineato Gurrieri.

“Mi auguro che le cose si risolvano pacificamente, il prima possibile. Siamo stati resilienti anche quando si è chiuso il canale di Suez” – ha ricordato – “dobbiamo rimanere vigili, in un continuo movimento mentale, dinamico, commerciale e operativo per creare gli antidoti necessari”.