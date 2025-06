Il Gruppo Trevi (nella foto, l’a. d. Giuseppe Caselli) continua la sua corsa vincente nel settore dell’ingegneria del sottosuolo, annunciando un ulteriore incremento del proprio portafoglio ordini. Nei mesi di aprile e maggio 2025, le sue divisioni, Trevi S.p.A. (specializzata in fondazioni speciali e consolidamenti) e Soilmec S.p.A. (produttrice di macchinari per l’ingegneria del sottosuolo), si sono aggiudicate nuove commesse e ordini per oltre 140 milioni di euro. Questo risultato porta il portafoglio ordini complessivo del Gruppo, a fine maggio, a un impressionante totale di 715 milioni di euro, confermando un trend positivo iniziato già a inizio anno.

Espansione Globale e Prospettive Future

L’incremento del portafoglio ordini testimonia la solida posizione del Gruppo Trevi sia sul mercato nazionale che su quello internazionale. Giuseppe Caselli, Amministratore Delegato del Gruppo Trevi, ha sottolineato l’importanza di queste recenti acquisizioni, proiettando uno sguardo ottimistico sul futuro: “Oltre alle recenti acquisizioni che hanno consolidato il nostro portafoglio ordini di Gruppo – sottolinea Giuseppe Caselli, Amministratore Delegato del Gruppo Trevi – stiamo lavorando, con buone prospettive, su altre interessanti possibilità di sviluppo sia in Italia che all’estero”.

Dalle Grandi Opere USA alla Riqualificazione Ambientale Italiana

La Divisione Trevi ha registrato successi significativi in diverse aree geografiche. Negli Stati Uniti, la filiale americana Treviicos si è aggiudicata, in Joint Venture, una nuova commessa di grande prestigio: l’esecuzione delle opere di fondazione e consolidamento per la realizzazione del nuovo tunnel ferroviario di Manhattan (New York City). Quest’opera è parte integrante del più ampio progetto dell’Hudson Tunnel, destinato a migliorare la capacità di trasporto lungo il Corridoio Nord-Est, la linea ferroviaria per passeggeri più trafficata degli Stati Uniti.

Anche negli Emirati Arabi Uniti, la filiale locale di Trevi, Swissboring Overseas, ha acquisito due importanti contratti per la realizzazione delle opere di fondazione di due nuovi complessi immobiliari, consolidando ulteriormente la presenza del Gruppo nel Medio Oriente.

In Italia, Trevi S.p.A. si è aggiudicata un contratto per un cruciale intervento di riqualificazione ambientale in un ex sito minerario. Questo progetto prevede la messa in sicurezza e la bonifica del suolo e delle falde sottostanti, con l’obiettivo non solo di eliminare le fonti di contaminazione, ma anche di consentire la riconversione dell’area a fini produttivi o la sua riqualificazione territoriale.

Infine, a Malta, tramite la propria filiale locale, Trevi S.p.A. ha acquisito il proseguimento del consolidamento del fondale marino a Ras Hanzir, nel Grand Harbour di Valletta, un’operazione che evidenzia la versatilità e le capacità tecniche del Gruppo in contesti marittimi complessi.

Parallelamente, la Divisione Soilmec, specializzata in macchinari, ha registrato nei primi due mesi del secondo trimestre 2025 l’acquisizione di nuovi ordini per macchine e servizi per circa 36 milioni di euro, contribuendo in modo significativo al successo complessivo del Gruppo.