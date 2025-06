Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, ha recentemente affermato: “Personalmente ho più volte evidenziato come anche l’incertezza abbia un prezzo. Nel negoziato sui dazi varrebbe la pena di chiudere al più presto possibile anziché lasciare che l’incertezza continui a frenare scambi ed investimenti.”

Durante il suo intervento all’assemblea annuale dei soci dell’American Chamber of Commerce in Italy, AmCham Italy, che si svolge a Milano, ha sottolineato che gli accordi siglati recentemente dagli inglesi al G7 di Kananaskis, con dazi attorno al 10%, rappresentano una sfida per l’Unione Europea: “Credo che sia impossibile per l’Unione Europea strappare condizioni migliori. Forse vale la pena di chiudere al più presto anche noi al 10%”.

Giorgetti ha inoltre evidenziato la crescente divaricazione tra le due sponde dell’Atlantico: “A monte di tutti questi confronti negoziali vi è tuttavia una sempre più evidente divaricazione strutturale tra i due lati dell’Atlantico. Da un lato vi è un Paese unico come l’America, che spinge verso la massima deregolamentazione, la detassazione e l’accelerazione dello sviluppo tecnologico; dall’altro vi è un blocco di Paesi diversi come l’Unione Europea, iper regolatorio, lento ed in chiaro ritardo tecnologico”.

Ha continuato affermando che: “L’Europa ci è necessaria perché nessun Paese europeo ha la dimensione per confrontarsi direttamente con l’America e questo ci porta a negoziare assieme come Unione. Tante materie su cui Washington ci sollecita al confronto sono quindi oggi di competenza dell’Unione Europea”.

Infine, ha concluso: “Questa dimensione comune europea è tuttavia a sua volta un problema, perché, su questi stessi temi, l’Europa non è ancora un vero soggetto politico. Anche qui la UE fatica a definire posizioni comuni, perché i suoi Paesi Membri hanno interessi diversi. A Bruxelles si impostano allora dei complicati processi burocratici mirati a definire almeno un minimo comun denominatore con cui presentarsi al tavolo negoziale”.