Nel panorama energetico internazionale, si registra un’importante operazione che consolida il valore di Plenitude, la società di Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) dedicata alla transizione energetica. Eni ha siglato un accordo con i fondi Alternative Credit di Ares Management per la cessione di una partecipazione del 20% del capitale sociale di Plenitude. L’operazione ha un valore di circa 2 miliardi di euro, basata su un equity value di 10 miliardi di euro e un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro per Plenitude.

Un Nuovo Partner per la Crescita

Questo accordo rientra nella strategia di Eni di sviluppare il proprio modello satellitare, che ha già visto l’ingresso di Energy Infrastructure Partners con una quota del 10%. L’arrivo di Ares Management, un gestore globale di investimenti alternativi con circa 546 miliardi di dollari di asset gestiti al 31 marzo 2025, sottolinea la crescente attrattiva del modello di business di Plenitude.

Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni, ha commentato: “L’accordo annunciato oggi conferma la grande attrattività del modello di business di Plenitude, una delle nostre società satellite costituita pochi anni fa per valorizzare al meglio una parte dei nostri asset a elevato potenziale, creare sempre più valore e contribuire ai nostri obiettivi di azzeramento netto delle emissioni Scope 3. Accogliamo oggi un nuovo partner internazionale di primo piano che accompagnerà Plenitude nella sua importante crescita futura.”

Plenitude: Un Modello di Business Integrato

Plenitude si distingue per il suo modello di business integrato, che abbraccia la produzione di energia da fonti rinnovabili, la vendita di energia e servizi energetici a famiglie e imprese, e soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica. La società è presente in oltre 15 Paesi, con una capacità di produzione di energia elettrica da rinnovabili che supera i 4 GW, oltre 10 milioni di clienti in Europa e una vasta rete di 21.500 punti di ricarica per veicoli elettrici. Gli obiettivi futuri di Plenitude sono ambiziosi: raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile installata e superare 11 milioni di clienti entro il 2028.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto in Plenitude al nuovo azionista Ares, uno dei principali fondi di investimento al mondo. Oggi viene nuovamente riconosciuta la qualità del nostro approccio, che coniuga sostenibilità economica e ambientale in un modello di business integrato e proiettato al futuro del mondo dell’energia. Ares, con il suo ingresso nella Società, mette in risalto la progressione del valore di Plenitude e diventa parte del nostro percorso di crescita che, giorno dopo giorno, realizziamo con tenacia e convinzione”.

Aggiunge Stefano Questa, Partner and Co-Head of European Alternative Credit di Ares: “Plenitude è un’azienda leader nell’ambito della transizione energetica, con un modello di business distintivo e uno straordinario track record di crescita e redditività. Siamo lieti di essere al fianco di Plenitude nel raggiungimento dei suoi importanti obiettivi di sostenibilità e finanziari, collaborando con il suo management e con Eni in questo nuovo ed entusiasmante percorso”.

Il completamento dell’operazione è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Questa partnership strategica rafforza ulteriormente la posizione di Plenitude come attore chiave nella transizione energetica globale.