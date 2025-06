In autostrada, il prezzo della benzina in modalità servito ha superato la soglia psicologica dei 2,3 euro al litro in diversi distributori, mentre nei punti self-service il prezzo della benzina verde si avvicina pericolosamente ai 2 euro al litro. Questa situazione è stata segnalata da un monitoraggio sui dati forniti dai distributori.

Il trend dei carburanti è in costante aumento anche sulla rete autostradale, dove i prezzi sono notoramente più alti rispetto a quelli delle aree urbane. Ad esempio, sulla A4 Milano-Brescia, la benzina al self-service è venduta a 2,389 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge i 2,284 euro. Questi non sono prezzi medi, ma i nuovi picchi riscontrati presso alcune stazioni di servizio autostradali destano preoccupazione.

Sulla A21 Torino-Piacenza, il prezzo della benzina verde arriva a 2,369 euro al litro, con il diesel a 2,289 euro al litro. Sulla A1 Milano-Napoli, la benzina al self-service tocca i 2,349 euro, mentre il gasolio si attesta a 2,249 euro. Numerosi impianti autostradali offrono oggi la benzina in modalità servito oltre i 2,2 euro al litro; per il self, i costi della verde sono quasi ai 2 euro al litro.

Un esempio è la A5 Quincinetto-Torino, dove un litro di benzina verde costa 1,999 euro, con il gasolio a 1,966 euro. Sulla A4 Venezia-Trieste, il prezzo della verde al self raggiunge 1,988 euro al litro; sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, la benzina è venduta fino a 1,984 euro al litro. Ancora una volta, questi non sono prezzi medi, ma picchi che sollevano allerta.

Le recenti aumenti dei prezzi, soprattutto in prossimità dell’estate, rischiano di rappresentare un onere significativo per le vacanze degli italiani, aumentando i costi degli spostamenti. Una situazione che è ulteriormente complicata da possibili chiusure dello Stretto di Hormuz e da dinamiche speculative legate al conflitto in Iran, che potrebbero portare a un ingiustificato aumento dei listini.