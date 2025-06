Oggi si celebra un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona birra: torna la Giornata Nazionale della Birra Artigianale. Un evento che nasce per celebrare e valorizzare le piccole produzioni brassicole nazionali, riconosciute per la loro qualità, creatività e l’uso di ingredienti selezionati. Questa giornata, promossa da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, è un momento dedicato al movimento italiano che ha saputo conquistare il palato di molti.

Un Brindisi alla Partecipazione Collettiva

La Giornata Nazionale della Birra Artigianale è una vera e propria occasione di partecipazione collettiva e convivialità, aperta a tutti gli amanti e appassionati di questa bevanda. Gli italiani sono caldamente invitati a condividere le proprie esperienze, le degustazioni e i momenti speciali legati alla birra artigianale sui social network, utilizzando l’hashtag ufficiale #giornatanazionaledellabirraartigianale.

“Come ogni anno, la Giornata Nazionale della Birra Artigianale apre la stagione estiva e dà il via a tutti gli eventi che i microbirrifici organizzano durante la bella stagione per gli appassionati – dichiara Vittorio Ferraris, direttore generale Unionbirrai – Questa celebrazione, che abbiamo fortemente voluto istituire nel 2021 durante la pandemia Covid, ha un comune denominatore e si chiama: partecipazione. Perché tutti, ma proprio tutti i bevitori e gli amanti della birra artigianale possono celebrare la birra. Come? Naturalmente brindando con la propria birra artigianale del cuore e condividendo sui social un pensiero, una foto, un momento di convivialità legato a questa bevanda che unisce tutti noi e rende unici tanti momenti”.

La Storia di una Rivoluzione Artigianale

Oltre alla celebrazione, la giornata di oggi sarà anche un momento per ricordare la storia di Unionbirrai e, soprattutto, della birra artigianale italiana, che si avvicina a un traguardo significativo: i 30 anni nel 2026. L’associazione ripercorrerà questi anni di storia attraverso un racconto social. Un viaggio che parte dalla nascita della craft revolution fino alla fondazione di Unionbirrai, passando per tappe fondamentali come il concorso Birra dell’Anno e il riconoscimento IGA – Italian Grape Ale. Non verranno dimenticate le leggi regionali, le vittorie ottenute e tutti gli obiettivi raggiunti nel corso del tempo.

“Questa giornata – conclude Ferraris – nasce per sottolineare gli sforzi e l’immensa passione che ogni giorno i birrai italiani mettono nel lavoro dando vita a prodotti d’eccellenza, sempre più apprezzati dai consumatori. Per questo crediamo che sia essenziale non solo raccontare il loro lavoro quotidiano, ma anche celebrarlo con questa giornata nazionale”. Un riconoscimento meritato per un settore che continua a crescere e a innovare, portando in alto il nome del Made in Italy anche nel mondo della birra.