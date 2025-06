(di Katherine Puce) In un’epoca in cui l’immagine è sempre più importante, un settore che non può che beneficiarne è quello dell’estetica. Un comparto che non risponde solo all’esigenza effimera dell’apparenza, ma rappresenta sempre più un modo per affermare la propria identità, infondere sicurezza e contribuire a un certo riconoscimento sociale. Un’intera cultura ruota oggi intorno al trucco, ai trattamenti del corpo e alla sua cura. Investire economicamente in questo ambito significa rispondere a una domanda crescente, alimentata anche dai nuovi social media, dalla medicina e dalla moda, in cui esigenze e desideri spesso coincidono e, negli ultimi anni, attraversano fasce di popolazione sempre più ampie e trasversali.

Cosmetici uomo e bellezza senza genere

Negli ultimi anni, infatti, l’uso dei cosmetici da parte degli uomini è aumentato significativamente, sia in Italia che a livello globale. Questo fenomeno riflette un cambiamento culturale profondo: la cura della pelle maschile è passata da pratica marginale a componente essenziale del benessere personale. Un comparto sempre più presente, se si considera che, a livello globale, il mercato della cosmesi maschile ha registrato una crescita del 13,5% nel biennio 2021-2023, raggiungendo un valore stimato di circa 83 miliardi di euro nel 2024, secondo una stima basata su dati di Statista.

Oggi, l’attenzione verso il make-up unisex, i profumi “no gender” e la skincare universale è cresciuta al punto da contribuire al superamento delle classiche categorie uomo/donna, aprendo le porte a un’estetica sempre più gender-neutral.

Trattamenti rapidi e sostenibili

Ma non solo. Altri investimenti si sono spostati verso la medicina estetica non invasiva, che comprende trattamenti come filler, botox, laser, radiofrequenze e peeling chimici. Questi sono sempre più richiesti anche dagli under 30, attratti da risultati rapidi e da prodotti con ingredienti biologici, packaging riciclabile e cruelty-free.

La spesa delle famiglie per la bellezza in costante crescita

L’Italia, oggi, si posiziona tra i vertici europei per consumi nel settore estetico, con oltre 24 miliardi di euro spesi ogni anno e una crescita del 31,5% nell’ultimo decennio, secondo un’indagine dell’Associazione Italiana di Ecodermatologia (Skineco). La spesa media per famiglia si attesta su circa 929 euro all’anno, destinati alla bellezza e alla cura del corpo: igiene, viso, capelli e profumeria.

Nel 2024, secondo le stime di Cosmetica Italia, il fatturato complessivo del settore cosmetico italiano ha superato i 16,5 miliardi di euro, con una crescita del 9,2% rispetto al 2023. Per il 2025, si prevede un ulteriore incremento del 5,7%, a conferma di un comparto in costante espansione.

Dunque, non si parla solo di un vizio sporadico, ma piuttosto di una vera evoluzione dei consumi che sta investendo tanto giovani e adulti, quanto uomini e donne, verso una visione più aperta e fluida della bellezza. La crescita costante degli investimenti, il successo della cosmesi gender-neutral, l’espansione della medicina estetica non invasiva e la centralità della cura del corpo nella vita quotidiana dimostrano che l’estetica si conferma non solo come un potente motore economico, ma anche come uno specchio dei cambiamenti culturali contemporanei.