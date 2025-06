Standard Ethics ha ribadito il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE+” a Banca Generali, nella foto l’a. d. Gian Maria Mossa, una conferma che attesta il percorso virtuoso intrapreso dalla Banca sin dal 2016, anno del suo primo Corporate SER. Banca Generali, pilastro del Gruppo Assicurazioni Generali e specializzata nella distribuzione integrata di prodotti bancari, finanziari e assicurativi con servizi di consulenza e wealth management, continua a distinguersi nel panorama finanziario per il suo impegno nella sostenibilità.

Un Impegno Profondo per la Sostenibilità

Il consolidamento del rating riflette un allineamento costante della governance della Sostenibilità della Banca alle più rilevanti indicazioni internazionali, provenienti da organismi autorevoli come ONU, OCSE e Unione Europea. Questo impegno si traduce in azioni concrete, tra cui l’aggiornamento della Sustainability Policy, l’implementazione di una Dashboard di Sostenibilità e un Climate Risk Assessment per un monitoraggio puntuale dei temi ESG da parte degli organi apicali.

Tra le iniziative più significative in ambito ESG (Environment, Social, Governance), spiccano l’adozione del Piano di Transizione Climatica, che fissa ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 e di net zero al 2040, dimostrando una chiara visione ambientale. Sul fronte sociale, la Diversity, Equity & Inclusion Strategy ha guidato le attività del 2024, culminate nell’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere, a riprova dell’attenzione verso l’equità e l’inclusione. Per quanto riguarda la Governance, l’adozione della Policy Anticorruzione, allineata alle best practice internazionali, rafforza ulteriormente l’integrità operativa della Banca.

Successo e Visione Strategica

L’offerta di prodotti e servizi sostenibili di Banca Generali ha non solo soddisfatto ma superato le aspettative del Piano 2022-2024, conclusosi con successo nel 2024. Questo traguardo testimonia l’efficacia delle strategie adottate e la crescente sensibilità della clientela verso investimenti responsabili. Inoltre, sono state avviate attività legate all’Active Ownership, supportate da una reportistica dedicata, e la rendicontazione complessiva è pienamente allineata alle rigorose richieste della nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Questo successo straordinario e la crescita costante, che hanno consolidato Banca Generali tra le eccellenze del risparmio gestito, sono indissolubilmente legati alla figura dell'Amministratore Delegato Gian Maria Mossa. Sotto la sua guida, la Banca ha raggiunto numeri da record, dimostrando una combinazione rara di precisione, strategia e risultati tangibili. La sua visione ha permesso di navigare il mercato con acume, portando la Banca a livelli di eccellenza riconosciuti e apprezzati.