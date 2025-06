Prendersi cura della propria salute richiede attenzione a numerosi fattori, dallo stile di vita equilibrato alla prevenzione, dall’attività fisica all’alimentazione sana. Ed è proprio l’alimentazione l’aspetto su cui gli italiani si concentrano maggiormente, secondo l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute e Nomisma.

L’Alimentazione al Primo Posto per il Benessere

Quasi sei italiani su dieci (57%) considerano una dieta sana e bilanciata uno dei principali accorgimenti per prendersi cura di sé. L’alimentazione è percepita come il miglior alleato per il benessere, con frutta e verdura che hanno un ruolo centrale nella quotidianità del 63% degli intervistati. Inoltre, il 66% dichiara di evitare il consumo di snack salati, e quasi la metà (47%) limita fortemente anche i dolci. Gli italiani non rinunciano invece ai derivati dei cereali come pasta, pane e riso, regolarmente inclusi nelle abitudini alimentari dell’86% degli intervistati.

L’Attività Fisica: C’è Margine di Miglioramento

Meno importanza viene data all’attività fisica: il 21% degli italiani, più di uno su cinque, ammette di essere completamente sedentario, mentre il 42% si limita a praticare sport occasionalmente o a fare movimento quando possibile. Solo il 37% dichiara di fare sport regolarmente. Questo dato è comunque in aumento rispetto al 29% dell’ultima rilevazione (dicembre 2023), anche se le donne (32%) tendono ancora a fare meno attività sportiva degli uomini (42%).

Altre Abitudini per il Benessere Quotidiano

Oltre all’alimentazione e al movimento, altre scelte quotidiane contribuiscono al benessere personale: il 41% degli italiani punta su uno stile di vita equilibrato tra lavoro, tempo libero e cura di sé, mentre il 40% evita attivamente comportamenti dannosi come il fumo o l’abuso di alcol. Infine, il 25% riconosce nel sonno un alleato fondamentale, cercando di migliorare la qualità del proprio riposo.

La Salute degli Italiani: Luci e Ombre

In virtù di queste scelte, come stanno oggi gli italiani? La grande maggioranza del campione (87%) dichiara di essere in uno stato di salute fisico almeno “buono”, ma solo uno su tre (34%) definisce la propria salute come “molto buona” o “eccellente“. La situazione peggiora se si guarda alla salute mentale, con oltre uno su cinque (21%) che giudica il proprio stato psicologico come “mediocre” o “pessimo”, segno di un disagio che coinvolge un’ampia fascia della popolazione. Il grande accusato? Lo stress: per quasi metà del campione (47%) è il fattore che più influisce negativamente sulla salute generale.