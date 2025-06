Roma non smette di brillare, e lo fa, ancora una volta, attraverso la sua porta d’accesso principale: l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per la settima volta dal 2018, e la quarta consecutiva, lo scalo romano si è aggiudicato l’ambito titolo di “Best European Airport” nella categoria riservata agli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. Un riconoscimento che non è solo un premio, ma la conferma di un percorso di eccellenza.

Un Trionfo Costruito su Innovazione ed Efficienza

Questo prestigioso attestato, conferito dall’Airport Council International Europe (ACI Europe) durante la sua 35esima Assemblea generale ad Atene, è il risultato di un’attenta valutazione da parte di una giuria indipendente. Esperti provenienti da istituzioni come la Commissione Europea e Eurocontrol hanno esaminato l’impegno di Fiumicino in ambiti cruciali. Tra questi spicca la transizione energetica, con l’inaugurazione a gennaio del più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in un aeroporto europeo, e la gestione all’avanguardia dei dati operativi. Ma non solo: la capacità di attrarre traffico, con un aumento del 7% nei primi cinque mesi del 2025 rispetto all’anno precedente, e il consolidamento dei rapporti con gli stakeholder istituzionali, hanno giocato un ruolo fondamentale. Questo successo è un’espressione tangibile di come l’innovazione tecnologica, l’eccellenza del personale e l’ecosostenibilità delle infrastrutture si fondano per creare un modello.

Le Voci del Successo: AdR, Comune di Roma e Assessori

Il successo di Fiumicino non è passato inosservato tra le figure chiave che lo rendono possibile. Marco Troncone, nella foto, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma (ADR), ha sottolineato il valore di questo traguardo: “Con la vittoria di quest’anno consolidiamo un primato europeo che per noi significa continuare a mantenere quei livelli di eccellenza che ci posizionano ormai anche a livello mondiale. È doveroso ringraziare in primo luogo le nostre persone: una squadra quasi raddoppiata negli ultimi dodici anni che, con la sua capacità e dedizione, è la vera artefice di questa vittoria. Un ringraziamento sentito va anche ad Enac, ad Enav, alle Forze dell’Ordine, all’intera comunità aeroportuale e ai nostri passeggeri.”

Troncone ha poi guardato al futuro, un futuro che, pur promettente, presenta le sue sfide: “Registriamo una forte crescita del traffico verso il nostro paese che rende il futuro promettente ma che, allo stesso tempo, evidenzia sfide crescenti per il mantenimento dei livelli di capacità e qualità necessari per cogliere in pieno e tempestivamente l’opportunità. Per questo, siamo pronti a far partire il nuovo Piano di sviluppo aeroportuale da 9 miliardi di euro, un grande stimolo per la competitività e la crescita economica del nostro paese, per continuare a interpretare un ruolo da protagonisti nel settore a livello europeo e mondiale.”

Anche le istituzioni romane hanno espresso il loro entusiasmo. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato: “L’Aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ si conferma come una grande eccellenza, premiato ancora una volta come il migliore scalo d’Europa e sempre più in grado di garantire affidabilità e qualità dei servizi a decine di milioni di viaggiatori. Ringrazio il management di Adr e tutti i suoi dipendenti per l’impegno costante e per i risultati straordinari che ogni anno garantiscono il primato a questa infrastruttura strategica per il Paese. Se in questi ultimi anni Roma è tornata prepotentemente nel gotha delle grandi capitali mondiali, lo deve anche al suo eccellente aeroporto.”

Infine, l’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato, ha ribadito il valore del riconoscimento: “La conferma dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Roma Fiumicino come migliore d’Europa è un grande orgoglio per la nostra città e per tutto il Paese. Complimenti al management e al personale per aver ottenuto il massimo riconoscimento, per la settima volta dal 2018 e con il voto di una giuria di 8 esperti internazionali, nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. A far la differenza per i giudici è stata l’eccellenza del personale, la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e l’ecosostenibilità delle infrastrutture aeroportuali. Siamo felici che i milioni di turisti di Roma, che quest’anno supererà il record di 51,4 milioni di presenze del 2024, vengano accolti in un hub di assoluta qualità: è un grande biglietto da visita che migliora l’immagine della nostra città e influenza in positivo l’esperienza dei visitatori.”