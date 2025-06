Si concentrano le attenzioni sul prezzo del petrolio a seguito degli attacchi statunitensi alle basi nucleari iraniane. Le negoziazioni riprenderanno questa sera sui mercati asiatici e, secondo alcune valutazioni, si prevede che i contratti sul greggio possano subire un incremento di 3-5 dollari al barile. Tali aumenti potrebbero trasformarsi in una vera e propria escalation se l’Iran decidesse di reagire e interrompere l’afflusso di petrolio.

Jorge Leon, esperto in analisi geopolitica di Rystad ed ex funzionario dell’OPEC, ha dichiarato: “Ci aspettiamo un aumento significativo del prezzo del petrolio. Anche in mancanza di una reazione immediata, è previsto un premio da parte dei mercati per il rischio geopolitico più elevato”.

Il Brent del mare del Nord, che ha chiuso venerdì a 77 dollari al barile, potrebbe registrare un incremento di 3-5 dollari all’apertura dei mercati, secondo la valutazione dell’analista Seb Ole Hvalbye. Inoltre, anche Ole Hansen, analista di Saxo Bank, afferma che il greggio potrebbe aprire con un rialzo di 4-5 dollari.

Dal 13 giugno, inizio del conflitto tra Israele e Iran, il Brent ha visto un incremento dell’11% e il Wti americano circa il 10%.