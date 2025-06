Un quadro di crescente tensione in Medio Oriente emerge dalle parole del Ministro della Difesa, Guido Crosetto (nella foto). L’intervento di bombardieri americani sul suolo iraniano, in particolare il sito nucleare di Fordow, segna un’escalation che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini regionali, aprendo scenari di crisi ben più ampi.

L’Attacco al Cuore del Programma Nucleare Iraniano

Secondo quanto dichiarato da Crosetto al Tg1, “Già ieri alcuni spostamenti di aerei americani ci avevano dato la ragionevole certezza che potesse scattare un attacco.” L’obiettivo primario dell’operazione, il sito di Fordow, è un centro chiave del programma nucleare iraniano, noto per essere situato a 90 metri sotto la roccia, rendendolo irraggiungibile per i mezzi israeliani. Per questo motivo, sono intervenuti i bombardieri americani B2, veicoli con la “più elevata capacità di penetrare a fondo”. Questo attacco mirato ha un significato strategico profondo, indicando una volontà di colpire il cuore delle capacità nucleari iraniane.

Rischio di Risposta e Impatto Geopolitico

L’azione militare americana cambia radicalmente lo scenario, come sottolineato dal Ministro: “Cambia completamente lo scenario, si apre una crisi molto più grande e si attende dall’Iran una risposta molto più forte, che rischia di colpire non solo Israele, ma Hormuz e tutti gli obiettivi americani”. La potenziale reazione iraniana, quindi, potrebbe non limitarsi a Israele ma estendersi ad aree strategiche come lo Stretto di Hormuz, vitale per il transito petrolifero mondiale, e altri interessi statunitensi nella regione. Questo scenario alimenta la preoccupazione per un’ulteriore destabilizzazione, con conseguenze potenzialmente globali.

L’Italia e le Misure di Protezione

In questo contesto di crescente incertezza, l’Italia ha adottato misure cautelative. “Abbiamo preso alcune misure di protezione, ma non siamo coinvolti, ci siamo limitati a spostare contingenti la cui vicinanza con obiettivi americani poteva suscitare pericolo”, ha spiegato Crosetto. L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza del personale italiano presente nella regione senza assumere un ruolo attivo nel conflitto, mantenendo una posizione di cauta distanza da un’escalation che potrebbe avere effetti imprevedibili.