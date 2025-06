(di Katherine Puce) La crescente adozione delle tecnologie 5G nel settore sanitario è un fenomeno recente che ha saputo sfruttare il difficile periodo pandemico. A partire dal 2020, l’espansione delle reti 5G a livello globale e l’avanzamento delle applicazioni di telemedicina e chirurgia a distanza hanno ricevuto un forte impulso, con tecnologie che fino a dieci anni fa erano impensabili. Oggi, invece, sono sempre più nel mirino delle strutture sanitarie e dei trattamenti medici. La digitalizzazione di questi ultimi e la spinta a rendere sempre più connesse le strutture sanitarie stese non rappresentano solo un progresso nella medicina, ma anche una vera e propria trasformazione dei modelli economici della sanità.

Abbattere costi e barriere nelle cure specialistiche

Infatti, l’integrazione del 5G, permettendo operazioni a distanza, riduce significativamente i costi operativi per ospedali e cliniche. Soprattutto quando si parla di trattamenti avanzati, si abbattono gradualmente i costi legati alla gestione di ospedali di alta specializzazione in regioni meno sviluppate. Inoltre, tutto ciò si riflette positivamente sul paziente, il quale non è più costretto a spostamenti lunghi e costosi, né a ricoveri prolungati.

Il nuovo settore della tecnologia sanitaria “health tech”

Tutti questi sviluppi influiscono sul mercato della tecnologia sanitaria, in quanto le applicazioni in ambito chirurgico, come il trattamento a distanza del cheratocono, stimolano l’innovazione nelle aziende tecnologiche e biomediche, che sviluppano nuovi strumenti e piattaforme per la telemedicina. Un settore, quello dell’health tech, che è potenzialmente in grado di aprire nuove strade per gli investimenti, favorendo la nascita di startup innovative e aumentando l’occupazione in un campo in rapida crescita. Può aprire la strada a nuove industrie legate alle infrastrutture di rete, ai dispositivi medici intelligenti e alla robotica chirurgica, pronte a rispondere alla crescente domanda di soluzioni avanzate per la chirurgia a distanza.

Policlinico di Bari: leader nella telechirurgia

Un pioniere nel settore in Italia è il Policlinico di Bari, che da anni ha aperto le porte a collaborazioni importanti con enti e istituzioni internazionali, spingendo l’innovazione nel trattamento delle patologie oculari, anche quelle rare come il cheratocono. Proprio nel 2024, grazie a queste collaborazioni, è stato eseguito il primo intervento di telechirurgia intercontinentale sul cheratocono con una rivoluzionaria operazione a distanza. Il paziente, affetto da cheratocono in stadio avanzato, è stato trattato tramite una connessione 5G che ha permesso al chirurgo, il professor Giovanni Alessio, di guidare l’intervento in tempo reale dalla control station di Dubai, utilizzando il laser iRes©2 di iVis Technologies, installato nella sala operatoria del Policlinico di Bari.

WKC: l’innovazione incontra la medicina

L’intervento, inoltre, ha avuto luogo durante il primo Congresso Mondiale sul Cheratocono (WKC). In questi giorni, a Atene, si sta svolgendo il secondo Congresso Mondiale sul Cheratocono (WKC 2025), presso il Centro Congressi dell’Ateneo Conservatorio. Questo evento annuale, organizzato dalla InternationalKeratoconus Society, rappresenta un’importante occasione di aggiornamento scientifico per specialisti e ricercatori nel campo e una piattaforma fondamentale per l’innovazione medica. Inoltre, il congresso riveste una crescente rilevanza anche per il mercato health tech, poiché stimola lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate per il trattamento del cheratocono e di altre patologie rare.

Le nuove soluzioni tecnologiche, come quelle presentate durante il congresso, non solo migliorano l’efficacia dei trattamenti, ma aprono anche nuove opportunità di crescita per l’industria health tech, spingendo le aziende a investire in dispositivi medici intelligenti, software di diagnostica e telemedicina. La collaborazione tra medicina e tecnologia non solo sta rivoluzionando il trattamento delle patologie oculari, ma sta anche dando vita a un nuovo settore destinato a crescere e attrarre investimenti significativi nel campo della salute. Questo connubio promette di aprire nuove opportunità per l’industria health tech, creando innovazioni che miglioreranno la qualità delle cure e l’accesso alla salute a livello globale.