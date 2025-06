L’Italia femminile di pallavolo è pronta per un’altra battaglia nella Volleyball Nations League. Reduci dalla spettacolare e emozionante vittoria al tie-break contro il Giappone, le Azzurre si preparano ad affrontare la Cina domani, alle ore 14 italiane, nella Kai Tak Arena di Hong Kong.

Verso lo scontro con la Cina

Questa sfida, dal grande fascino internazionale, potrebbe permettere a capitan Danesi e compagne di concludere le prime due settimane di VNL imbattute e in testa alla classifica generale, avvicinandosi così con un piede alle Finals.

Le parole di Alice Degradi

La schiacciatrice Azzurra, Alice Degradi, ha presentato l’attesa partita con la Cina: “Sarà una partita difficile perché giocheremo in un ambiente che sarà tutto per le nostre avversarie. Noi però arriviamo belle consapevoli a questo appuntamento grazie alle sette vittorie consecutive conquistate e soprattutto perché, tra i team asiatici, la Cina è sicuramente la squadra con il gioco che più si avvicina a quello nostro, cioè europeo. Questo sicuramente ci aiuterà anche se, d’altro canto, affronteremo una delle squadre più fisiche al mondo. Insomma, ci attende la solita battaglia.”

Recupero e obiettivi futuri

Degradi ha anche commentato la partita contro il Giappone e la preparazione per la prossima sfida: “Ieri con il Giappone è stata una sfida lunga e per certi versi unica. Oggi dobbiamo recuperare e riordinare le idee forti delle nostre idee di gioco e della nostra forza per giocarcela alla pari. Dal punto di vista personale sto sempre meglio. Le mie compagne e lo staff mi sono stati vicini e questo mi è stato di enorme aiuto nel lungo processo di ripresa. Dal punto di vista di squadra, invece, lavoriamo per essere competitivi sempre in VNL ma anche guardando al Mondiale. Vogliamo crescere e migliorare provando a vincere quante più partite possibile.”