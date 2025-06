Giovedì 26 giugno 2025, la Fondazione Luigi Einaudi, situata in via della Conciliazione 10 a Roma, ospiterà un evento di grande interesse per chiunque si interroghi sul rapporto tra le nostre abitudini di scrittura e il funzionamento del cervello. Alle ore 18:00, sarà presentato lo studio “Le neuroscienze dietro la scrittura: scrittura a mano contro scrittura digitale”, frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e l’Osservatorio Carta, Penna & Digitale. Questo importante lavoro è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Life.

L’incontro offrirà un’occasione unica per approfondire, con il supporto di rigorose evidenze scientifiche, il valore della scrittura a mano in corsivo, intesa non solo come un mero atto grafico, ma come una vera e propria “ginnastica cerebrale” indispensabile. Un tema che assume particolare rilevanza in un’epoca dominata dalla digitalizzazione, portando a riflettere sull’importanza di mantenere vive pratiche che stimolano le capacità cognitive.

Le voci della ricerca e della pratica

Il dibattito vedrà la partecipazione di figure di spicco nel campo delle neuroscienze e non solo. Interverranno il Prof. Eugenio Maria Mercuri, Direttore dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e il Prof. Gabriele Sani, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria Clinica e d’Urgenza dello stesso Policlinico. Saranno presenti anche la Dott.ssa Marianna Mazza, psichiatra e psicoterapeuta, e il Dott. Giuseppe Marano, esperto grafologo, che offriranno prospettive complementari sulla tematica.

A moderare l’evento sarà Andrea Cangini, Direttore dell’Osservatorio Carta, Penna & Digitale, garantendo un confronto stimolante e ben strutturato. L’ingresso alla presentazione è libero fino a esaurimento posti, offrendo a un vasto pubblico la possibilità di partecipare. Per chi non potrà essere presente fisicamente, l’evento sarà anche trasmesso in diretta sui canali social della Fondazione, rendendo accessibile lo studio a un’audience ancora più ampia.