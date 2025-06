Fino a metà luglio, le piccole e medie imprese (PMI) del settore alimentare di tutta Europa hanno un’opportunità unica per digitalizzare le proprie operazioni. È stato lanciato l’Early Adopter Programme di AGILEHAND, un progetto finanziato dall’Unione Europea, che offre l’accesso gratuito a soluzioni robotiche all’avanguardia per migliorare la manipolazione dei prodotti alimentari.

Il programma mira a portare le innovazioni tecnologiche sviluppate da AGILEHAND direttamente nel cuore dell’industria europea. Le aziende partecipanti potranno testare soluzioni capaci di classificare, manipolare e confezionare in modo autonomo prodotti morbidi e deformabili. Questa è una sfida cruciale negli ambienti di produzione alimentare, dove flessibilità, agilità e precisione sono requisiti fondamentali. Si pensi a frutta, verdura, prodotti da forno e alimenti freschi: la loro natura delicata rende l’automazione tradizionalmente complessa. Le tecnologie proposte, invece, sono state pensate proprio per questi ambiti e sono progettate per integrarsi facilmente con i sistemi di produzione già esistenti.

Un’Opportunità Senza Precedenti per l’Innovazione Industriale

La partecipazione all’Early Adopter Programme di AGILEHAND è un’occasione strategica per le PMI che desiderano modernizzare i propri processi produttivi senza dover affrontare gli ingenti investimenti iniziali tipici di queste fasi. Grazie al finanziamento dell’Unione Europea, le aziende selezionate riceveranno supporto tecnico e avranno la possibilità di operare in un ambiente collaborativo, condividendo esperienze con altri attori dell’ecosistema industriale europeo.

Un esempio concreto dei benefici offerti arriva da Bjorn Vanderwal, Responsabile Software presso Marelec, un’azienda pilota che ha già collaborato con AGILEHAND: “Collaborare con AGILEHAND ha rappresentato un punto di svolta per le nostre operazioni di trasformazione alimentare secondaria. Le loro soluzioni riconfigurabili, agili e flessibili ci hanno permesso di prevedere le esigenze di materia prima per la pianificazione del giorno successivo, riducendo la carenza di materiali e gli arretrati degli ordini.”

Le candidature sono aperte fino a metà luglio e le aziende interessate possono esplorare le tecnologie disponibili e presentare la propria domanda tramite la piattaforma Techfinders.