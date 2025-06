Il settore bancario si trova in un momento cruciale. Lunedì riprende l’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, dopo una sospensione di un mese imposta dalla Consob il 23 maggio. Inoltre, venerdì 27 terminerà l’offerta di acquisto di Banca Ifis su illimity Bank.

Per quanto riguarda Piazza Gae Aulenti, nulla è da escludere. Dopo l’approvazione della Direzione generale della concorrenza (DgComp) dell’Unione Europea riguardo all’acquisizione di Banco Bpm, l’offerta riprende, ma Piazza Gae Aulenti “naviga a vista”, come indicato recentemente dall’amministratore delegato Andrea Orcel, ed è pronta a fare un passo indietro se non ci saranno chiarimenti sull’applicazione del ‘golden power’ da parte del governo.

Per quanto concerne Banca Ifis, essa ha raggiunto il 25,02% di illimity e ha alzato la soglia per l’efficacia dell’offerta dal 45% al 60%, mantenendo però invariata la condizione della soglia minima del 66,67% del capitale. Allo stato attuale, detenendo il 60% del capitale della banca fondata da Corrado Passera, Banca Ifis avrà i voti necessari per approvare il progetto di fusione durante l’assemblea straordinaria. Questa è la ragione per cui si è deciso di non richiedere un prolungamento dei termini.

Per quanto riguarda l’offerta pubblica di scambio lanciata il 24 gennaio da Mps su Mediobanca, si prevede che si arrivi a una conclusione nei prossimi giorni. Con l’approvazione della Bce attesa entro la fine di giugno, l’avvio dell’offerta dovrebbe concretizzarsi all’inizio di luglio.