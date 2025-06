I fondi di coesione europei e nazionali per il periodo 2021-2027 ammontano a un totale di 153 miliardi di euro per l’Italia, rappresentando circa tre quarti dei più di 190 miliardi destinati al PNRR. Tuttavia, il progresso degli impegni e della spesa si presenta notevolmente inferiore rispetto alle aspettative iniziali. Secondo le stime del Servizio studi della Camera, i fondi europei, inclusi Fesr, Fse e Jtf per un totale di circa 74 miliardi, mostrano impegni finanziari pari a 13,5 miliardi, corrispondenti al 18%, e pagamenti per 3,8 miliardi, ovvero il 5%. È importante notare che i tempi reali si sono rivelati più brevi rispetto a quelli inizialmente previsti. Le attività di programmazione delle risorse sono iniziate nel 2019, ma l’accordo di partenariato per il periodo 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione Europea a luglio 2022, con i programmi nazionali e regionali che sono stati definiti nel corso del 2022-2023.

I fondi di coesione nazionali superano i 78 miliardi. Riguardo al totale delle risorse programmate attraverso gli Accordi con le diverse Regioni (escludendo Sardegna e Campania, che non sono state monitorate a causa della loro recente attivazione), le risorse ammontano a 20,7 miliardi, mostrando un avanzamento degli impegni del 12,4% (2,56 miliardi) e del 4,0% in termini di pagamenti (829,6 milioni).