Il settore delle friggitrici ad aria sta vivendo un vero e proprio boom, trasformando le abitudini culinarie di milioni di persone in tutto il mondo. Secondo un recente rapporto di Allied Market Research, il mercato globale delle friggitrici ad aria, valutato 1 miliardo di dollari nel 2022, è destinato a raggiungere i 1,9 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,5% dal 2023 al 2032.

Tecnologia e Benefici: Il Segreto del Successo

Ma cos’è esattamente una friggitrice ad aria e perché sta riscuotendo tanto successo? Si tratta di un elettrodomestico da cucina che prepara i pasti facendo circolare aria calda attorno al cibo. Utilizzando la tecnologia a convezione, crea una croccantezza esterna molto simile a quella ottenuta con le tecniche di frittura tradizionali, ma con un utilizzo significativamente inferiore di olio o grassi. L’apparecchio, compatto e da appoggio, è dotato di un elemento riscaldante e di una ventola che fa circolare rapidamente l’aria calda, garantendo una cottura uniforme e una consistenza croccante.

La popolarità delle friggitrici ad aria è in gran parte attribuibile alla loro capacità di offrire versioni più salutari dei cibi tradizionalmente fritti. Questo è un fattore chiave in un’epoca in cui la consapevolezza sulla salute tra i consumatori è in costante aumento. L’avanzamento tecnologico e le caratteristiche di comodità e risparmio di tempo contribuiscono ulteriormente alla loro diffusione. Nonostante il costo iniziale possa rappresentare una barriera per alcuni, l’integrazione di tecnologie smart promette opportunità di crescita significative per il mercato globale nel prossimo decennio.

Un altro aspetto fondamentale che sta trainando la crescita del mercato è la significativa riduzione della produzione di acrilammide. L’acrilammide, un composto chimico potenzialmente dannoso che si genera durante i metodi di cottura ad alta temperatura come la frittura profonda, è diventato una preoccupazione per i consumatori attenti alla salute. Le friggitrici ad aria, utilizzando la circolazione rapida di aria calda invece di immergere il cibo nell’olio, riducono la formazione di questa sostanza. La diminuzione dei livelli di acrilammide non solo risolve problemi legati alla salute ma si allinea anche con le iniziative volte a promuovere pratiche alimentari più sicure e salutari. Man mano che un numero maggiore di consumatori prende coscienza dei rischi associati alla frittura tradizionale, l’attrattiva delle friggitrici ad aria come scelta di cottura sana è destinata a crescere, riflettendo un passaggio consapevole verso elettrodomestici da cucina che offrono gusto e semplicità, contribuendo attivamente a minimizzare i rischi per la salute.

Il Mercato in Dettaglio: Segmentazione e Protagonisti

Il mercato delle friggitrici ad aria è segmentato in base all’utente finale, al canale di distribuzione e alla regione. Per quanto riguarda l’utente finale, il mercato si divide in residenziale e commerciale. Nel 2022, il segmento residenziale ha dominato il mercato, rappresentando meno dei tre quinti della quota totale e si prevede che registrerà il CAGR più alto (6,2%) dal 2023 al 2032, spinto dalla crescente domanda di soluzioni di cottura intelligenti e a basso contenuto di olio nelle case.

Per quanto riguarda il canale di distribuzione, il mercato è suddiviso in ipermercati/supermercati, negozi specializzati e canali online. Nel 2022, il segmento degli ipermercati/supermercati ha detenuto quasi la metà della quota di mercato e si prevede che manterrà la sua posizione dominante nel periodo di previsione, grazie all’ampia offerta di prodotti e alla crescente domanda di friggitrici ad aria ecologiche e sostenibili.

A livello regionale, il Nord America ha detenuto la quota di mercato più elevata in termini di fatturato nel 2022, con oltre i due quinti della quota totale, e si prevede che manterrà la sua leadership. La crescente popolarità della tecnologia di cottura intelligente nelle friggitrici ad aria, che permette una cottura a basso contenuto di olio con maggiore efficienza, è tra i fattori principali che guidano la crescita del mercato in questa regione.

Tra i protagonisti che operano in questo dinamico mercato, troviamo aziende come Kent RO Systems Ltd., Newell Brands (Oster), Koninklijke Phillips N.V., Bajaj Electricals Ltd, TTK Prestige Limited, Havells India Ltd, Taurus Group (Inalsa), NuWave LLC, Arovast Corporation (Cosori) e Wonderchef Home Appliances PVT Ltd. Queste aziende stanno adottando diverse strategie di sviluppo per espandere la loro quota di mercato, aumentare la redditività e rimanere competitive.