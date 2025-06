In assenza di contratto e a rischio di severe sanzioni, quelle attuate dal decreto sulla sicurezza, si è svolta una giornata complessa per i metalmeccanici, impegnati in una manifestazione per il rinnovo contrattuale. A Bologna, i manifestanti hanno invaso la tangenziale, un’azione che, secondo la Questura, non era stata autorizzata: “Anziché seguire il percorso concordato con l’Autorità di pubblica sicurezza, hanno deciso di entrare”. Di conseguenza, si procederà alla loro denuncia secondo le nuove normative. Il pericolo è significativo perché, nel caso si contestasse il reato di blocco stradale organizzato, si rischierebbero fino a 2 anni di reclusione.

I potenziali effetti del nuovo provvedimento governativo sulla sicurezza riaccendono il dibattito tra maggioranza e opposizione, mentre il ministero del Lavoro ha convocato le parti per un incontro urgente. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha dichiarato di esprimere “piena solidarietà ai metalmeccanici”, sostenendo che è inaccettabile non ascoltare le richieste dei lavoratori per il rinnovo contrattuale. Dall’altra parte, Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia replica: “La Schlein si pone a capo dei metalmeccanici che, sebbene manifestino legittimamente, lo fanno in modi illegittimi. È evidente che le proteste sono strumentali, tese a generare tensione sociale contro il decreto sulla sicurezza”. Un decreto che, secondo Peppe De Cristofaro, capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, “è finalizzato a colpire chi proteste”. Il commento di Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle è che “così si nega la voce a chi lotta”. Resta da vedere se la giornata di “orgoglio metalmeccanico”, come è stata definita ad Ancona, avrà conseguenze legali pesanti. Ferdinando Uliano (Fim) minimizza affermando: “Abbiamo fatto solo una piccola deviazione di 600-700 metri dal percorso, senza bloccare il traffico, in modo ordinato e senza conflitti con la polizia”. In ogni caso, “se arriveranno denunce, ci difenderemo”.

Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, ha espresso solidarietà ai lavoratori, sottolineando: “A Bologna, invece di riprendere le trattative, la notizia è diventata che, in base al decreto sulla sicurezza, questi lavoratori saranno denunciati. Questo reato è chiaramente stato introdotto per reprimere chi esprime pacificamente le proprie necessità”. In effetti, “si desidera processare e condannare uomini e donne che lavorano per vivere e pagano le tasse”. Le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm rivendicano intanto il successo della mobilitazione, con adesioni che raggiungono mediamente il 70%. “La nostra manifestazione non può essere considerata un problema di ordine pubblico”. Tuttavia, Federmeccanica-Assistal riporta percentuali divergenti, affermando che solo il 20% dei lavoratori ha aderito. E riguardo al rinnovo contrattuale? “Non abbiamo interrotto le trattative. Il confronto è stato bloccato unilateralmente dal sindacato, il quale mantiene una posizione pregiudiziale”.

In questo venerdì complesso, alla protesta dei metalmeccanici si è unita anche lo sciopero dei sindacati autonomi dei trasporti, che ha interessato treni, autobus, metropolitane, aerei e vaporetti. Molte città si sono trovate a fronteggiare entrambe le manifestazioni. In entrambi i casi, la questione centrale è il salario: i metalmeccanici chiedono a Federmeccanica di riavviare il confronto dopo ben 40 ore di scioperi, in attesa dell’insediamento del nuovo vertice il 10 luglio a Torino, dove verrà nominato il nuovo presidente Simone Bettini.

Anche i sindacati autonomi dei trasporti denunciano salari bassi. Tuttavia, in questo caso, ci sono anche altre motivazioni in gioco, e il Cub richiede la cessazione del genocidio in Palestina. L’Usb rivendica un’alta adesione tra gli autoferrotranvieri. Diverse città hanno riportato ritardi e cancellazioni, in particolare a Napoli e Roma, mentre a Torino l’adesione sarebbe stata del 70%. A Venezia, il 70% dei vaporetti è rimasto fermo, creando ulteriori disagi. Tra gli aeroporti, a Firenze, 23 voli di partenza e arrivo sono stati annullati, mentre a Roma Fiumicino i disagi sono stati minimi. Anche nel settore dei trasporti non sono mancate le polemiche: “È fondamentale evitare scioperi nei venerdì e nei lunedì, soprattutto nella stagione turistica”, ha dichiarato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, del Lega. “Dichiarazioni inquietanti”, ha ribattuto Stefano Malorgio, segretario generale della Filt CGIL.