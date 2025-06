Nel vivace scenario del design per l’ospitalità, International Greenscapes ha recentemente catturato l’attenzione dei decision-maker del settore alberghiero partecipando a HOTEC Design 2025. L’evento, tenutosi dal 17 al 20 giugno a Scottsdale, Arizona, ha fornito una piattaforma privilegiata per presentare le innovative soluzioni di design biofilico dell’azienda.

L’Innovazione del Design Biofilico in Mostra

International Greenscapes ha schierato un team rappresentativo del suo intero portafoglio di marchi – NatureMaker®, Plantworks e Treescapes®. Erano presenti Gary Hanick e Jessica Muschaweck, membri chiave del team di vendita, che hanno illustrato come le loro creazioni possano trasformare gli spazi.

HOTEC Design è riconosciuto come un appuntamento di spicco, capace di riunire i principali designer, architetti, aziende di acquisto e proprietari del settore alberghiero. Il formato dell’evento, incentrato su incontri individuali con fornitori e produttori, ha facilitato conversazioni significative e opportunità di networking strategico.

Reazioni Positive e Nuove Opportunità

Gary Hanick, Direttore dello Sviluppo Commerciale di NatureMaker, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della fiera. “Gli incontri one-to-one sono stati incredibilmente produttivi,” ha dichiarato Hanick. “Abbiamo dialogato direttamente con i leader del settore alberghiero che sono alla ricerca di soluzioni sostenibili e visivamente accattivanti per ambienti sia interni che esterni.”

La presenza di International Greenscapes a HOTEC ha messo in luce le loro realizzazioni distintive nel campo del design biofilico, includendo alberi artificiali su misura, installazioni immersive di verde e sistemi di piante ignifughe. Tutte queste soluzioni sono pensate per elevare l’esperienza degli ospiti in hotel, resort e location turistiche di alto livello in tutto il mondo.

Jessica Muschaweck, Direttore delle Vendite per International Greenscapes, ha aggiunto: “È stato chiaro che l’industria dell’ospitalità sta abbracciando il design biofilico non solo come una tendenza estetica, ma come un elemento strategico di differenziazione. I nostri incontri stanno già portando a importanti nuove relazioni e opportunità di progetto per tutti e tre i marchi.”

Con un portfolio in crescita di installazioni di spicco, che vanno dalle lussuose lobby ai rifugi sui tetti, International Greenscapes continua a ridefinire il modo in cui la natura viene integrata negli ambienti costruiti, evidenziando un crescente interesse del mercato per soluzioni che uniscano bellezza e sostenibilità.