Giugno si conferma un mese di vacanza per milioni di italiani, sebbene con qualche variazione rispetto all’anno precedente. Sono 6,8 milioni i connazionali che hanno scelto questo mese per una fuga, registrando un calo del 3% rispetto al 2024. Questo dato, emerso da un’indagine Coldiretti/Ixe’ nel weekend che segna l’inizio dell’estate, suggerisce che i timori legati alla difficile situazione internazionale e ai possibili contraccolpi economici possano aver influito sulle decisioni di viaggio.

Il Vantaggio del “Fuori Stagione”

Tradizionalmente, il mese di giugno rappresenta un’opportunità per i viaggiatori più attenti al budget. La Coldiretti sottolinea come i prezzi degli alloggi possano essere fino a un quarto in meno rispetto ai mesi di alta stagione. Oltre al risparmio economico, un altro vantaggio delle partenze “fuori stagione” è la possibilità di evitare gli affollamenti nelle località di villeggiatura, garantendo un’esperienza più tranquilla e rilassante.

Le Mete Preferite e le Sistemazioni Più Gettonate

Secondo l’indagine Ixe’, la meta preferita per le vacanze di giugno resta il mare, un classico intramontabile per gli italiani. Seguono, nell’ordine di preferenza, la campagna e i parchi naturali, la montagna, mentre le città si posizionano al quarto posto.

Per quanto riguarda le sistemazioni, alberghi e appartamenti in affitto si contendono la vetta, seguiti da case di parenti e amici, seconde abitazioni e i sempre più apprezzati bed and breakfast.

Il Boom dell’Agriturismo e del Turismo Esperienziale

Segnali particolarmente positivi provengono dal settore dell’agriturismo, che conferma i buoni risultati già visti in primavera e durante il ponte del 2 giugno. A trainare la crescita di questo segmento è l’ampia offerta di turismo esperienziale, che va ben oltre la semplice ospitalità. Tra le formule più richieste spicca l’enoturismo, ma si registrano ottimi riscontri anche per il birraturismo, l’oleoturismo e il turismo caseario. Sempre più visitatori desiderano infatti scoprire da vicino i segreti delle produzioni tipiche, interagendo direttamente con i produttori, e partecipare a attività originali che spaziano dal wellness allo sport all’aria aperta (come yoga e pilates), fino a corsi di cucina e laboratori pratici.

Un fenomeno in crescita è anche quello dei cammini rurali, con itinerari a piedi, in bicicletta o a cavallo, che permettono di esplorare il territorio in modo lento e sostenibile, offrendo un’immersione autentica nella bellezza paesaggistica e culturale italiana.

Il Cibo come Motore di Sviluppo e Valorizzazione

Un’analisi congiunta Coldiretti/Terranostra rivela che nei primi quattro mesi del 2025 il valore del turismo enogastronomico ha raggiunto l’impressionante cifra di 9 miliardi di euro. Il cibo si conferma non solo come la prima voce di spesa per chi visita l’Italia, ma anche come la principale motivazione nella scelta del Belpaese come meta turistica.

La Coldiretti conclude sottolineando l’importanza strategica di questo settore: “Il turismo enogastronomico è diventato uno dei principali canali di valorizzazione delle specialità alimentari locali e costituisce un importante motore di sviluppo per i territori. Le prospettive di crescita economica e occupazionale, infatti, sono strettamente legate alla capacità di promuovere l’immenso patrimonio storico e culturale legato alla tradizione enogastronomica italiana.” Questo evidenzia come l’Italia stia puntando sempre più sulla sua ricchezza culinaria per attrarre visitatori e stimolare l’economia locale.