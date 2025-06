I conflitti in Medio Oriente, la guerra tra Russia e Ucraina e le tensioni tra India e Pakistan mettono a rischio ben 61,4 miliardi di euro nelle esportazioni italiane e il 40,7% del nostro approvvigionamento energetico. Questo è quanto emerge da un’analisi condotta da Confartigianato, che ha valutato l’impatto delle crisi geopolitiche internazionali sulla nostra economia.

Secondo l’analisi, le vendite di prodotti made in Italy verso 25 Paesi interessati da conflitti o in situazioni di rischio rappresentano il 9,8% dell’export totale. Per quanto riguarda l’energia, l’Italia dipende per il 40,7% dalle importazioni provenienti da 17 dei 25 Paesi coinvolti in queste crisi, il che equivale a un valore di 27,6 miliardi di euro.

Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, ha messo in guardia sull’importanza di “creare stabilità”, definendola “indispensabile per la tenuta del made in Italy.”