Volare verso la Sardegna ad agosto potrebbe quest’anno costare quanto un viaggio intercontinentale. È quanto denuncia Adiconsum Sardegna.

“Anche quest’anno si ripropone inesorabilmente il problema del caro-voli per raggiungere la Sardegna durante il mese di agosto,” afferma il presidente Giorgio Vargiu. “Le settimane centrali del mese sono le più costose, con tariffe che raggiungono livelli astronomici.”

Ad esempio, il volo da Perugia a Olbia, con partenza il 10 agosto e rientro il 17 agosto, parte da un minimo di 620 euro a passeggero, ma a seconda degli orari scelti, il prezzo può superare i 950 euro. Da Bolzano il costo è di almeno 486 euro per raggiungere Cagliari (partenza il 23 agosto, ritorno il 30 agosto) e 429 euro se si atterra a Olbia (10-17 agosto). Da Napoli, i biglietti partono da 355 euro per Alghero, 308 euro per Olbia, e 319 euro per la tratta Torino–Olbia.

“A queste tariffe, ovviamente,” prosegue Vargiu, “si devono aggiungere i costi per il bagaglio a mano, la scelta del posto a sedere e altri supplementi applicati dalle compagnie aeree.”

“Nonostante le numerose denunce di Adiconsum e i molti proclami governativi che promettevano interventi risolutivi da parte dell’Antitrust, di Mister Prezzi e della Guardia di Finanza, il caro-voli torna puntualmente ogni anno a colpire il turismo in Sardegna,” osserva Giorgio Vargiu. “Un fenomeno che danneggia non solo i cittadini desiderosi di trascorrere qualche giorno di vacanza sull’isola, ma anche l’intero settore turistico e tutti i suoi indotti (bar, ristoranti, negozi, ecc.), spingendo le persone a optare per mete alternative più economiche.”

“Se si vuole affrontare il problema,” continua Vargiu, “è necessario adottare misure per regolamentare l’uso degli algoritmi da parte delle compagnie aeree e conferire poteri di controllo e sanzionatori all’Antitrust, a Mister Prezzi e alla Guardia di Finanza.