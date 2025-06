“È necessario ripensare l’approccio all’internazionalizzazione, superando la dipendenza da singoli mercati e rafforzando la presenza italiana in aree geopolitiche alternative”, ha dichiarato Mario Pozza, presidente di Assocamerestero, l’associazione delle Camere di commercio italiane all’estero, durante il suo intervento a Cosenza alla 34/ma convention mondiale dell’associazione, che accoglierà circa 200 delegati provenienti da 63 Paesi, rappresentanti delle 86 Camere italiane nel mondo.

Alla convention, promossa dal presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri, è prevista per lunedì la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme al viceministro Valentino Valentini e al presidente dell’ICE, Matteo Zoppas.

“Dobbiamo prendere atto”, ha aggiunto Pozza, “che la globalizzazione, come l’abbiamo vissuta in questi anni, era fortemente sbilanciata verso l’America e sull’asse USA–Cina. Anche in Europa è necessaria una maggiore integrazione normativa e infrastrutturale: il mercato unico UE resta incompiuto e questo limita la nostra crescita. La dimensione locale ritroverà centralità nei prossimi anni. Per questo, la nuova geopolitica dell’export richiede una regia ambiziosa, che tenga conto dello sviluppo dei territori, delle imprese e delle comunità. La globalizzazione 2.0 deve partire dalle business community. La rete delle Camere italiane all’estero ha un ruolo fondamentale nell’offrire strumenti operativi per leggere in tempo reale le dinamiche dei mercati, in coerenza con la complessità attuale”.

“Dobbiamo aiutare le imprese italiane”, ha continuato Pozza, “a costruire visioni di lungo periodo, rafforzando le competenze interne, innovando i prodotti e creando alleanze strategiche nei territori. La nostra rete, presente in 63 Paesi, è pronta a diventare il punto di riferimento per questa trasformazione”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA