La Regione Veneto si prepara a un nuovo slancio per l’export enologico, forte di un finanziamento significativo destinato alla promozione dei propri vini nei mercati internazionali. L’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner, nella foto, ha annunciato che per l’annualità 2025-2026 il Veneto avrà a disposizione 12,5 milioni di euro per sostenere progetti volti a valorizzare l’eccellenza e l’unicità del proprio patrimonio vitivinicolo.

Promozione Oltre Confine: Vini Veneti come Ambasciatori del Territorio

“All’estero raccontiamo l’eccellenza dei nostri vini, l’unicità dei paesaggi veneti a vigneto, la sinergia tra territorio e prodotto. Portiamo qualità e promuoviamo bellezza, che sono il viatico migliore per affrontare qualunque congiuntura economica,” ha dichiarato l’assessore Caner. Sottolineando l’importanza della promozione, ha aggiunto: “I dazi e le crisi dei mercati si superano investendo sulla promozione, perché il vino veneto non è solo un prodotto, è il racconto di un paesaggio, di mani sapienti e di una passione millenaria. Portarlo nei calici dei consumatori internazionali significa raccontare chi siamo, con orgoglio e con visione.”

Un Finanziamento Strategico per il Settore Vitivinicolo

Il finanziamento annunciato rientra in una dotazione complessiva di quasi 37,5 milioni di euro, destinati sia alla promozione nei Paesi terzi sia agli investimenti per la trasformazione dell’uva in vino. Dei 12,5 milioni specifici per la promozione, due milioni saranno dedicati a iniziative multiregionali, mentre i restanti 10,5 milioni andranno a supportare progetti esclusivamente veneti.

Caner ha rimarcato la rilevanza strategica del settore vitivinicolo per l’economia regionale, definendo questa opportunità come “straordinaria per rafforzare l’identità del nostro territorio nei mercati internazionali e dare nuovo slancio all’export enologico”.

Dettagli del Bando e Opportunità per Aziende e Consorzi

Le risorse messe a bando copriranno fino all’80% del contributo totale ammissibile per i progetti. Il valore minimo di un progetto è fissato a 100.000 euro. Per quanto riguarda i contributi massimi, i Consorzi di tutela potranno ricevere fino a 650.000 euro, i progetti regionali fino a 500.000 euro, e quelli multiregionali fino a 400.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 luglio attraverso la piattaforma Sian del Ministero. Possono partecipare aziende, Consorzi e organizzazioni che soddisfino i requisiti richiesti, inclusa una disponibilità minima di prodotto.

Visione Internazionale e Amore per il Patrimonio Vitivinicolo

L’assessore Caner ha concluso ribadendo il valore dell’iniziativa: “Questa iniziativa rappresenta non solo un’occasione di crescita economica, ma anche un atto d’amore verso il nostro patrimonio vitivinicolo. Ogni bottiglia che esce dai confini veneti porta con sé l’eredità delle nostre colline, dei nostri vigneti, dei nostri viticoltori. Con questo bando, il Veneto conferma la sua vocazione internazionale e la volontà di promuovere, con strumenti concreti e visione strategica, la qualità e il prestigio dei suoi vini nel mondo.”