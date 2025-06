L’economia britannica, si sa, è un organismo complesso, un mosaico di dati e tendenze che, di volta in volta, ci raccontano una storia. Quella che emerge dalle recenti cifre sulle vendite al dettaglio è un racconto di frenata, un rallentamento che, per molti versi, ha colto di sorpresa gli osservatori.

Una Maggio Sottotono per i Consumi Britannici

Immaginate i negozi di Londra, Manchester o Edimburgo, le vetrine illuminate, le promesse di acquisti. Ebbene, a maggio, qualcosa in quell’effervescenza sembra essersi attenuato. Secondo quanto riportato dall’Office for National Statistics, le vendite al dettaglio nel Regno Unito hanno registrato una decrescita del 2,7% su base mensile. Un dato che, di per sé, non sarebbe così sorprendente se non arrivasse dopo un aprile vivace, che aveva visto un incremento dell’1,3%. Ma è soprattutto il confronto con le previsioni a fare la differenza: gli esperti si aspettavano una flessione più contenuta, intorno allo 0,5%. Dunque, una caduta più ripida del previsto, un segnale che i consumatori britannici hanno tirato il freno a mano con maggiore decisione.

L’Andamento su Base Annua: Un Segno Meno Inaspettato

Allargando lo sguardo all’arco di un anno, la fotografia non muta. Su base annua, le vendite hanno segnato un -1,3%. Anche qui, le aspettative erano ben diverse, con una stima di crescita dell’1,7%. E se aprile aveva chiuso con un robusto +5%, maggio ha invertito bruscamente la rotta. Questo ci dice che il recupero post-pandemico o i rimbalzi di breve periodo lasciano il posto a una dinamica più cauta, se non proprio recessiva, nel lungo periodo.

Il Cuore delle Vendite: Anche Senza Carburanti, la Contrazione C’è

Per avere un quadro più fedele della propensione all’acquisto delle famiglie, gli analisti spesso escludono l’impatto dei carburanti, un bene la cui domanda è spesso meno elastica e più legata a necessità primarie. Ebbene, le vendite al dettaglio “core”, depurate dai carburanti, mostrano un andamento analogo, se non peggiore. La discesa mensile è stata del 2,8%, contro un atteso -0,5%. Un calo ancora più marcato di quanto immaginato. Su base annua, il dato core ha registrato un -1,3%, a fronte di un +5,2% del mese precedente e un atteso +1,8%. Questo dettaglio è significativo: indica che la cautela dei consumatori non è circoscritta solo alle voci più volatili, ma si estende a un più ampio spettro di beni e servizi.

In definitiva, i dati di maggio ci consegnano un Regno Unito dove la spesa al dettaglio rallenta più del previsto. Un segnale che l’ottimismo dei mesi precedenti sta lasciando il posto a una maggiore circospezione, riflettendo forse una percezione di incertezza economica che si diffonde tra le famiglie.