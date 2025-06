TIM (nella foto, l’a. d. Pietro Labriola) ha annunciato oggi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il non esercizio dei poteri speciali in merito alla proposta di modifica dell’articolo 3 dello statuto sociale. Questa modifica, che riguarda il perimetro dell’oggetto sociale, sarà discussa durante l’Assemblea degli Azionisti ordinari del prossimo 24 giugno (punto 6 all’ordine del giorno in sede straordinaria).

No alla Golden Power

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che, sebbene la proposta di modifica rientri nell’ambito della normativa sul Golden Power, non sussistono i presupposti per esercitare tali poteri. Di conseguenza, la condizione sospensiva legata alla normativa Golden Power, precedentemente dettagliata nella relazione illustrativa disponibile sul sito di TIM, risulta ora verificata. Questo significa che la strada è libera per la discussione e l’eventuale approvazione della modifica statutaria da parte degli azionisti.