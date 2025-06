“E’ andata così, una pausa mi farà bene”. Da oggi Jannik Sinner può pensare solo a Wimbledon. Cercando di dimenticare l’assurda sconfitta sull’erba tedesca di Halle negli ottavi contro il kazako Aleksandr Bublik.

Una Sconfitta Inattesa e Inesplicabile

L’azzurro non perdeva prima dei quarti da 19 tornei ed era arrivato a disputare otto finali di fila. E aveva anche vinto il primo set… Inspiegabile. Un ‘blocco’ mentale, causato da alcuni errori e dall’atteggiamento dell’avversario che lo ha innervosito parlando molto e arrivando anche a battere al servizio più volte da sotto. Sinner c’è cascato.

Le Parole di Sinner: “Problemi dopo un rovescio facile”

“All’inizio ho giocato un buon tennis- ha spiegato- Ho avuto le mie possibilità anche nel secondo, poi lui è stato bravo a strapparmi il servizio”. E da lì i problemi. “Nel terzo ho sbagliato un rovescio facile e da quel momento in poi…”. La luce non si è più riaccesa. “C’è da accettarlo e basta- ha chiosato- Ora abbiamo più tempo per prepararci”.

Classifica ATP: Il Numero 1 Resta Saldo

Nella classifica Atp perderà 450 punti. I conti, però, dicono che resterà numero 1 comunque almeno fino al termine di Wimbledon.