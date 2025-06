Si sono accesi i riflettori sulle nuove generazioni di attiviste, pronte a raccogliere il testimone nella lotta per i diritti e l’uguaglianza. La sede dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) a Roma ha ospitato la seconda edizione del Premio Bianca Pomeranzi, un riconoscimento che celebra l’impegno femminile in tre fronti cruciali: la sicurezza alimentare in Africa, l’autodeterminazione in El Salvador e la fine della paura a Torino.

L’Eredità di Bianca Pomeranzi: Impegno e Cooperazione

La cerimonia è stata aperta dalla professoressa Elena Zambelli, presidente del premio, che ha ricordato la figura di Bianca Pomeranzi, l’attivista sociale e politica, esponente del Comitato dell’ONU contro le discriminazioni delle donne (Cedaw), scomparsa nel 2023. Zambelli ha sottolineato come, per Pomeranzi, “nel suo libro postumo ‘Femministe di un unico mondo’, il lavoro nella cooperazione internazionale non è mai stato separato dall’impegno politico, ma è stato anzi uno degli spazi in cui esprimerlo”. Un approccio inclusivo, che vedeva Bianca coinvolgere “una moltitudine di attrici, femministe, rappresentanti di governi locali, accademiche o imprenditrici, accomunate dallo stesso impegno per affermare i diritti delle donne“.

Le Storie delle Vincitrici: Dalla Tesi all’Impegno Concreto

Il primo premio è stato assegnato a Bianca Rastelli, laureata in Politiche agricole internazionali all’Università di Bologna. La sua tesi, intitolata ‘Empowerment femminile e sicurezza alimentare: evidenze in contesti rurali africani ed implicazioni di carattere politico’, le ha meritato uno stage presso il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) in Africa occidentale e centrale. Un riconoscimento che trasforma la ricerca accademica in azione sul campo.

Premiata anche Marzia Degetto, studentessa dell’Università di Torino, laureata in Relazioni internazionali. La sua ricerca, ‘Le geografie della paura: tra applicazioni pratiche e risignificazione degli spazi. Un’analisi dei Punti viola della città di Torino’, le ha aperto le porte a uno stage con l’Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS). Un esempio di come la teoria possa illuminare percorsi pratici per la sicurezza urbana e l’empowerment femminile.

Una menzione speciale è andata a Chiara Casarini, anch’essa laureata in Relazioni internazionali all’Università di Torino. La sua tesi, ‘Tra pianificazione familiare e autodeterminazione dei corpi femminili: l’esempio di El Salvador’, si è distinta come la migliore tra le 28 valutate, evidenziando l’importanza di affrontare temi sensibili come la salute riproduttiva e i diritti individuali.

L’Appello di AICS: Rimuovere le Disuguaglianze

La cerimonia, ospitata dal direttore di AICS, Marco Riccardo Rusconi, ha visto un forte richiamo all’azione. “Siamo qui per cambiarlo, questo mondo”, ha dichiarato Rusconi, riferendosi all’eredità di Bianca Pomeranzi, figura di spicco della cooperazione italiana in Senegal e in Africa occidentale. Ha sottolineato come “Bianca lavorava sul terreno per questo, e del resto è la Costituzione italiana stessa a chiedere di rimuovere gli ostacoli”. La disuguaglianza, ha rimarcato Rusconi, “deve essere rimossa infatti, non se ne va via da sola”.

Una profonda riflessione ha riguardato il rapporto intrinseco tra solidarietà internazionale ed empowerment femminile. “Anche la realizzazione di un’infrastruttura per portare acqua in un villaggio africano riguarda le donne”, ha evidenziato Rusconi, spiegando che “sono le donne, spesso, a camminare ore per raggiungere una fonte d’acqua, e allora ecco la centralità della questione di genere“.

Il Ruolo delle Nazioni Unite nel Contesto Internazionale

Alla cerimonia ha partecipato anche Natalia Quintavalle, già ambasciatrice d’Italia a Kabul, che ha inserito il dovere delle pari opportunità nel contesto di una “involuzione dei rapporti internazionali”, segnata da un “depotenziamento” del sistema ONU. Quintavalle ha ricordato la sintonia con Bianca Pomeranzi su un punto fondamentale: “L’importanza fondamentale delle Nazioni Unite, confermata dalle conferenze promosse tra il 1975 e il 1995 con l’obiettivo di dare visibilità alle donne e creare un’alternativa a quella società patriarcale che è poi all’origine degli squilibri mondiali”. Un monito a non abbassare la guardia e a continuare a lottare per un mondo più equo.