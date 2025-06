Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si dichiara soddisfatto per l’approvazione, nell’ambito del Decreto-Legge ‘Economia’, di diverse misure significative che avranno un impatto positivo sui settori delle infrastrutture, dei trasporti e della sicurezza stradale. Questo è quanto affermato in un comunicato del Ministero.

In particolare, il dicastero guidato da Matteo Salvini evidenzia l’approvazione delle seguenti disposizioni:

“Norma sul reintegro delle risorse per la manutenzione stradale di Province e Città metropolitane per gli anni 2025 e 2026, unitamente all’introduzione di meccanismi di verifica degli adempimenti; efficientamento dell’utilizzo dei fondi per il trasporto rapido di massa, con l’obiettivo di incentivare la tempestiva realizzazione degli interventi; istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana; stanziamento di 142,8 milioni di euro per la Diga foranea di Genova; potenziamento delle infrastrutture idriche nel Comune di Venezia.”