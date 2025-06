Non era stato autorizzato, contrariamente a quanto comunicato inizialmente dai manifestanti, l’ingresso della manifestazione dei metalmeccanici in tangenziale. A spiegarlo è stata la Questura di Bologna, che ha annunciato che i manifestanti saranno denunciati: “Anziché seguire il percorso concordato con l’Autorità di pubblica sicurezza, hanno deciso di accedere in tangenziale dall’ingresso 7 in direzione San Lazzaro di Savena, nonostante lo schieramento dei Reparti della Polizia che, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, hanno evitato respingimenti con l’uso della forza”.

Intanto, è stato riaperto il tratto compreso tra lo svincolo 7 Bologna Centro e lo svincolo 8 Fiera della tangenziale di Bologna, precedentemente chiuso per l’ingresso della manifestazione dei metalmeccanici. Anche l’uscita dell’A14 Bologna-Fiera è stata riaperta. Le code in diminuzione si stavano formando a causa della situazione di blocco.

Il corteo ha poi ripreso la direzione verso Parco Nord, dove il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, ha tenuto il suo intervento conclusivo. Il corteo è entrato in tangenziale dall’entrata numero 7 di via Stalingrado, in direzione di San Lazzaro di Savena, lasciando la carreggiata in corrispondenza di via Michelino, per poi sfilare nelle vie della zona Fiera e tornare al punto di partenza.

La segretaria del PD Elly Schlein ha dichiarato: “Scattano le denunce per il decreto sicurezza: vedete allora qual è l’obiettivo? Non ascoltare il grido dei lavoratori per il rinnovo del contratto. Diamo ai metalmeccanici piena solidarietà”.

Da FdI, Fabio Rampelli ha risposto: “La Schlein si pone a capo dei metalmeccanici che, legittimamente, manifestano, ma nei modi illegittimi. È il sindacato a guidare l’opposizione o è il PD a fare da mandante ai sindacati? È evidenti che le proteste siano strumentali, tese a creare tensione sociale per contrastare il decreto sicurezza”.

Il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, ha commentato: “Speriamo che le denunce non arrivino, ma è chiaro che se si materializzeranno ci difenderemo con i nostri legali”. Uliano ha partecipato alla sfilata del corteo, il quale ha deviato dal percorso stabilito, percorrendo un tratto di tangenziale di Bologna, tra le uscite 7 e 8, causando blocchi al traffico. “Ci sorprende tutto questo clamore, considerando che ci sono un milione e mezzo di metalmeccanici senza un contratto”.

Aggiunge Uliano: “C’è una eccessiva attenzione sulla nostra piccola deviazione di 600-700 metri dal percorso originale, senza blocchi né disagi particolari, tutto in maniera ordinata, senza scontri con la polizia. I veri problemi sono i blocchi e i cantieri nella città di Bologna, più che quanto abbiamo fatto noi in tangenziale”.