Nel primo trimestre del 2025, la crescita annuale dei prezzi degli immobili acquistati dalle famiglie rimane stabile al 4,4%. In particolare, si evidenzia un’accelerazione nella dinamica dei prezzi delle abitazioni già esistenti, che raggiunge il 4,9%, il valore più elevato dal 2010, anno in cui è iniziata la raccolta dati storica. D’altra parte, il tasso di crescita dei prezzi degli immobili nuovi decelera, scendendo al 1,5%, secondo i dati forniti dall’Istat. Rispetto al trimestre precedente, l’indice mostra un calo, con una diminuzione dello 0,2%, attribuibile unicamente ai prezzi delle nuove costruzioni, che registrano un decremento dell’8,7%; viceversa, i prezzi degli immobili già esistenti mostrano una crescita dell’1,7%.

Nel medesimo periodo, il numero delle compravendite di immobili cresce di oltre l’11% a livello nazionale. Questa crescita interessa tutte le aree territoriali, seppur con intensità variabile; il dato segue un incremento del 7,6% registrato nel trimestre precedente.

Il tasso di variazione acquisito dell’indice dei prezzi per il 2025 è pari a +1,4%, sintesi di un aumento del 2,5% per le abitazioni già esistenti e di una riduzione del 4,0% per gli immobili nuovi.