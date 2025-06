Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, tramite la sua Divisione Banca dei Territori, e Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. hanno finalizzato un accordo di finanziamento del valore complessivo di 30 milioni di euro. L’obiettivo è supportare l’ampliamento dello stabilimento produttivo di Fine Foods a Brembate (Bergamo), dedicato alla Business Unit Pharma, la cui espansione è iniziata alla fine del 2023.

Questi fondi si aggiungono alle risorse interne già disponibili per Fine Foods, necessarie a sostenere la forte crescita e l’accelerazione della BU Pharma. Tale impulso deriva da importanti accordi pluriennali già siglati con significativi clienti internazionali, testimoniando la solidità e la prospettiva di sviluppo dell’azienda nel settore.

Fine Foods: Innovazione e Impegno Sostenibile

Fine Foods, società quotata all’Euronext STAR Milan, si distingue come CSDMO (Contract Services Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. La sua specializzazione risiede nello sviluppo e nella produzione per conto terzi di prodotti destinati all’industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica. L’azienda si caratterizza per un approccio customer-centric, fortemente orientato al servizio e alla soddisfazione delle esigenze dei clienti.

Nel 2021, Fine Foods ha ottenuto lo status di benefit corporation, a conferma del suo costante impegno nella ricerca dell’innovazione, nell’etica aziendale e nella valorizzazione del capitale umano. Le certificazioni internazionali conseguite attestano inoltre la sua dedizione alla sostenibilità in tutte le attività, allineandosi ai più elevati standard ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il Sostegno di Intesa Sanpaolo agli Investimenti ESG

Intesa Sanpaolo si pone come promotore attivo dello sviluppo di un’economia sostenibile, riconoscendo l’importanza cruciale degli investimenti che soddisfano i criteri ESG. In quest’ottica, il Gruppo bancario ha sviluppato lo S-Loan, un finanziamento specifico di cui rientra anche quello concesso a Fine Foods. Questo strumento è progettato per accompagnare le imprese nel loro percorso verso una maggiore sostenibilità, con vantaggi concreti: sono previste condizioni agevolate, grazie a riduzioni di tasso che vengono riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG.

Le Voci dei Protagonisti

Pietro Oriani, Amministratore Delegato di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., ha espresso la sua gratitudine: “Siamo profondamente orgogliosi per il sostegno ricevuto da Intesa Sanpaolo. Questo finanziamento non è solo un volano per i nostri ambiziosi piani di investimento, ma rappresenta anche un riconoscimento della nostra visione e del nostro impegno. Ci consente di accelerare la crescita, migliorare ulteriormente le nostre performance economiche e, cosa fondamentale, di generare un impatto positivo concreto sul territorio e sulla comunità locale. Siamo particolarmente entusiasti all’idea che l’ampliamento dello stabilimento possa portare anche a nuove assunzioni, contribuendo attivamente al benessere dell’ecosistema in cui la nostra realtà opera”.

Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha commentato l’operazione: “Nel nostro ruolo di banca di riferimento per la crescita del territorio siamo costantemente impegnati nel fornire soluzioni innovative alle imprese che, come Fine Foods, sono apprezzate dai clienti e consideriamo propulsori dello sviluppo del loro settore. Attraverso gli strumenti finanziari che offriamo e che si concentrano su circular economy e sostenibilità, riconosciamo il raggiungimento degli obiettivi con un sistema di premialità, in termini di minor costo. Dall’avvio di queste iniziative abbiamo erogato alle imprese lombarde oltre 3 miliardi di euro”.