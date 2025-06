Assicurazioni Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) e Generali Italia hanno ottenuto la certificazione ISO 45001 da DNV, un importante riconoscimento che attesta la piena conformità dei loro sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro agli standard internazionali. Questo traguardo sottolinea l’impegno costante del Gruppo nel garantire ambienti di lavoro sicuri, sani e inclusivi per dipendenti, fornitori e chiunque acceda alle sedi aziendali.

Un Approccio Integrato e Strategico alla Sicurezza

DNV, ente di certificazione leader a livello globale, ha elogiato l’approccio integrato di Generali alla salute e sicurezza. Tale approccio si basa su una governance solida, una cultura della prevenzione diffusa e un sistema di gestione che rispetta i più elevati standard internazionali. La certificazione ISO 45001 non è vista solo come una conformità normativa, ma come espressione concreta del modello di sostenibilità e responsabilità sociale di Generali. La salute e la sicurezza sul lavoro sono considerate un diritto fondamentale e un valore condiviso, elementi integranti della cultura aziendale e dei processi decisionali.

Impegno Globale e “Sicurezza Partecipata”

Generali promuove un approccio di “sicurezza partecipata“, invitando ogni persona, a ogni livello dell’organizzazione, a contribuire attivamente alla prevenzione dei rischi, in un’ottica di miglioramento continuo. Questa cultura della sicurezza viene estesa anche a partner e fornitori, con l’obiettivo di tutelare chiunque entri in contatto con le attività aziendali e costruire un ambiente dove il benessere delle persone viene prima di tutto. Questo impegno si traduce in investimenti, formazione, tecnologie innovative e strumenti digitali per la segnalazione e la gestione dei rischi, confermando il ruolo di Generali come datore di lavoro responsabile.

L’impegno del Gruppo è di portata globale: anche le sedi di Assicurazioni Generali nel Regno Unito, in Lussemburgo, negli Stati Uniti e a Hong Kong hanno completato con successo percorsi di certificazione ISO 45001, rilasciate da enti certificatori locali, riaffermando la dedizione di Generali alla promozione di ambienti di lavoro sicuri e sostenibili a livello internazionale.

Le Voci dei Protagonisti

Monica Possa, Group Chief People & Organization Officer di Generali, ha commentato: “Valorizzare le nostre persone e costruire un ambiente di lavoro inclusivo è uno dei pilastri della strategia e della cultura in Generali. La creazione di un luogo di lavoro dove la sicurezza e il benessere delle nostre persone siano sempre al centro è un prerequisito fondamentale per realizzare questa strategia; per questo la Certificazione ISO 45001 è un’ulteriore conferma importante della nostra attenzione a queste tematiche, attraverso i processi, la formazione e l’empowerment dei nostri manager.”

Gianluca Perin, Country General Manager di Generali Italia, ha aggiunto: “Agiamo per essere un datore di lavoro responsabile e da anni ci impegniamo per creare un ambiente professionale sicuro, sano e inclusivo per le nostre persone e tutti i nostri stakeholder. La certificazione ISO 45001 attesta il nostro costante impegno per andare oltre il semplice rispetto delle normative, creando una responsabilità diffusa che permetta in primis di essere consapevoli dei rischi e degli impatti del comportamento del singolo sul benessere di tutti. È il patto di fiducia su cui si impernia il nostro modello di lavoro R.E.D. Working, una strategia che per il settimo anno consecutivo ci ha visto essere certificati come Top Employer.”

Massimo Alvaro, Amministratore Delegato di Business Assurance in Italia per DNV, ha affermato: “La certificazione ISO 45001 ottenuta da Generali testimonia un approccio strategico che integra salute e sicurezza tra i pilastri della cultura aziendale. Il processo di verifica, condotto in modo rigoroso e trasparente, ha confermato la piena conformità ai requisiti dello standard internazionale e l’efficacia del sistema di gestione adottato. La certificazione rilasciata da una terza parte indipendente come DNV aggiunge credibilità al percorso intrapreso, valorizzando l’impegno di Generali verso il miglioramento continuo e la creazione di ambienti di lavoro sicuri e sostenibili per tutte le parti interessate.”