La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità a Palazzo Colonna, delineando un approccio che mira a unire sostenibilità ambientale, responsabilità sociale, innovazione tecnologica e qualità delle cure. Questo documento, redatto con il supporto di Deloitte & Touche secondo gli standard GRI, evidenzia l’impegno del Policlinico in diverse aree chiave.

Impegno Ambientale: Energia Rinnovabile e Gestione Rifiuti

Sul fronte ambientale, il Campus Bio-Medico ha mostrato un forte investimento nell’efficientamento energetico. Attualmente, quasi il 57% dell’energia elettrica necessaria alla struttura è autoprodotta tramite fonti alternative. L’obiettivo ambizioso è che, dal 2025, il Policlinico utilizzi esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili.

Significativi anche i risultati nella gestione dei rifiuti: è stata registrata una riduzione del 31% degli imballaggi misti, con una chiara tendenza verso l’uso di materiali riutilizzabili ed eco-compatibili.

Sostenibilità Sociale: Valorizzazione delle Persone e Parità di Genere

Il bilancio sottolinea l’importanza che la Fondazione attribuisce al proprio personale. Nel 2024, l’organico è cresciuto del 4%, raggiungendo 1.775 dipendenti. Un dato notevole è la presenza femminile, pari al 61,5% del totale, con quasi un dirigente su due (il 49,1%) che è donna, confermando il ruolo fondamentale delle donne anche nelle posizioni apicali.

Questo impegno per la parità di genere è sostenuto dal “Gender Equality Plan” e da iniziative concrete come l’asilo aziendale, disponibile per i figli dei dipendenti dai 3 mesi ai 6 anni.

Impatto Sociale e Accesso alle Cure

Il Campus Bio-Medico si distingue anche per le sue attività a forte impatto sociale. La Fondazione offre alla cittadinanza ambulatori open, accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, che permettono visite specialistiche senza prenotazione in aree come chirurgia toracica, senologia e diagnosi delle neoplasie del colon-retto, previa presentazione dell’impegnativa medica.

Numerose sono le campagne di screening gratuiti, come “Ottobre rosa” per la prevenzione del tumore al seno, “Marzo blu” per il tumore del colon-retto e “Novembre azzurro” per la salute maschile.

L’attenzione al territorio si concretizza anche con “Tariffa Amica”, un’iniziativa di privato sociale che offre ai pazienti l’accesso a visite ed esami diagnostici con tariffe agevolate e tempi di attesa ridotti. Nel solo 2024, le prestazioni erogate tramite questo regime sono state 141.841, registrando un aumento del 16% rispetto al 2023 e del 33% rispetto al 2022.

Carlo Tosti, presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ha commentato: “Questo documento racconta ciò che siamo fin dalla nostra nascita: un’istituzione attenta alla dignità dell’essere umano, che mira a massimizzare l’impatto sociale e ambientale delle sue progettualità e che guarda al domani con spirito di programmazione e fiducia”. Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale della Fondazione, ha aggiunto che la presentazione del primo Bilancio segna un “momento cruciale nel percorso di crescita del Policlinico e della sua comunità”, sottolineando che l’impegno sulla sostenibilità e la transizione ecologica aiuterà a garantire ai cittadini un accesso alle cure “sempre più ampio, equo e di qualità“.