Decine di migliaia di lavoratori, studenti, attivisti per la pace e associazioni palestinesi sono scesi in piazza in diverse città italiane per chiedere di fermare il genocidio in corso in Palestina e interrompere ogni collaborazione con Israele.

Questa è la sintesi dello sciopero generale di oggi, indetto dai sindacati di base, con manifestazioni che hanno coinvolto città come Milano, Roma, Torino, Genova, Trento, Firenze e Napoli. Tra le richieste dei vari sindacati, la Cub specifica che ci sono “salari più alti e scelte economiche a favore delle famiglie, welfare, scuola e trasporti locali”.

In seguito alla protesta, si sono registrati “numerosi cancellazioni e ritardi nel trasporto ferroviario e aereo, con le linee metropolitane di Milano, Genova, Roma e Napoli che hanno operato a singhiozzo fino a stasera”.

La Cub ha parlato di “manifestazioni e cortei in tutte le regioni, contro la guerra e l’economia di guerra, a favore di una politica economica che finanzi i servizi pubblici e restituisca dignità e potere d’acquisto ai lavoratori e alle famiglie italiane”.

Alla protesta, organizzata da Cub, Usb, Sgb, Adl e Cobas, hanno partecipato anche associazioni che rappresentano i cittadini palestinesi in Italia.

La nota della manifestazione afferma che “la richiesta non è più rinviabile: il governo deve lavorare per la pace, interrompere le relazioni diplomatiche ed economiche con Israele e investire molto di più in scuola, trasporti e welfare”. A Milano, una delegazione ha chiesto di essere ricevuta dal sindaco Giuseppe Sala, ma quest’ultimo “ha rifiutato di aprire le porte del comune ai manifestanti” che avevano concluso il corteo proprio sotto il Palazzo Marino in piazza della Scala.

