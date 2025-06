C’è una sentenza che riscrive un capitolo, per molti controverso, della gestione dell’ordine pubblico negli Stati Uniti. Una pagina che porta, ancora una volta, la firma di Donald Trump e che risuona, potente, dalla costa occidentale.

Los Angeles, un palcoscenico per la Guardia Nazionale

È dalla California, e più precisamente da Los Angeles, che giunge la notizia destinata a far discutere. Non è un’opinione, non è una previsione, ma una decisione irrevocabile giunta da un’istituzione di peso: una Corte d’appello federale degli Stati Uniti. Questa Corte, con la sua autorevolezza, ha concesso al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, un’autorizzazione di non poco conto: quella di poter schierare la Guardia Nazionale nella metropoli californiana. Il motivo? Contenere quelle manifestazioni, talvolta incandescenti, scaturite dalla politica migratoria della Casa Bianca, una politica che, come sappiamo, non lascia indifferenti.

Il Trionfo social di Trump: “Una grande vittoria”

Non ha tardato ad arrivare la reazione, prevedibile quanto incisiva, del diretto interessato. Donald Trump, forte di questa pronuncia, non ha resistito alla tentazione di affidare al suo Truth social, la sua tribuna privilegiata, la sua dichiarazione di giubilo. Con la sua consueta concisione e la sua capacità di sintetizzare il senso di una vittoria, ha scritto, senza fronzoli: “Una grande vittoria”. Poche parole, ma capaci di racchiudere il significato di un successo legale che, indubbiamente, rafforza la sua posizione.

Le motivazioni della Corte: un via libera al potere presidenziale

Ma quali sono le ragioni che hanno spinto i giudici a questa decisione? Tre togati di San Francisco, nel corpo della sentenza, hanno dissipato ogni dubbio sulla legittimità dell’azione presidenziale. Hanno argomentato, con chiarezza cristallina, che: “Il fatto che il presidente non abbia emesso l’ordine direttamente attraverso il governo della California non limita la sua autorità legale di schierare la Guardia nazionale”. Una frase che, per gli addetti ai lavori, e non solo, è un tassello fondamentale nel complesso mosaico delle prerogative presidenziali.

Si ricorda che Trump aveva già ordinato la mobilitazione di ben quattromila agenti della Guardia nazionale per un periodo di sessanta giorni. Il fine dichiarato, come riportato dai giudici stessi, era quello di “proteggere i funzionari” e le istituzioni federali. Il contesto che ha generato questa “rivolta”, termine usato nella stessa documentazione giudiziaria, è da ricercarsi negli arresti di immigrati clandestini da parte del Servizio Immigrazione Federale (ICE). Le proteste, partite da Los Angeles, hanno poi tracimato, con un effetto domino, in altre città americane, disegnando uno scenario di diffusa agitazione sociale. La sentenza di oggi, dunque, non è solo una vittoria legale, ma un chiaro segnale sulle dinamiche future tra potere federale e autorità locali in un’America polarizzata.