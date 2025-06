La Borsa di Hong Kong prova a rimbalzare, dopo la perdita dell’1,99% causata dalle turbolenze in Medio Oriente: l’indice Hang Seng guadagna nelle prime battute lo 0,34%, raggiungendo quota 23.316,72 punti.

Al contrario, l’indice Composite di Shanghai apre in calo dello 0,10%, attestandosi a 3.358,91 punti, mentre quello di Shenzhen segna una perdita dello 0,15%, fermandosi a 1.977,89.

La Banca Centrale Cinese (Pboc), dopo aver ridotto il tasso di riferimento di 10 punti base a maggio, ha confermato al 3% il fixing di giugno del Loan Prime Rate (LPR) a un anno. Questo tasso rappresenta i tassi preferenziali che le banche offrono ai loro clienti migliori ed è un riferimento per i prestiti applicati ad altri finanziamenti. La scelta della Pboc è in linea con le previsioni e mira a stimolare la crescita economica e a sostenere lo yuan in un contesto di tensioni commerciali con gli Stati Uniti. È stata confermata anche la percentuale del 3,5% per il tasso primario sui prestiti LPR a cinque anni, molto seguito soprattutto nel contesto della persistente crisi del settore immobiliare.