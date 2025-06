(di Katherine Puce) Dopo anni di fuga industriale, sono proprio i fattori principali come rincari, crisi geopolitiche e incertezze logistiche, a spingere una nuova tendenza che potrebbe riportare molte aziende in Italia. Un trend globale che è lo specchio della crescente consapevolezza di quanto sia importante la stabilità come risposta alla frammentazione del mercato. Un reshoring che inizia a rappresentare un vantaggio competitivo e un investimento su efficienza e innovazione.

La spinta verso casa: una delocalizzazione che non conviene più

Il termine “reshoring” indica il processo di rilocalizzazione industriale che le aziende possono decidere di intraprendere, spostando la propria impresa delocalizzata all’estero nel proprio paese d’origine. In poche parole, è un processo inverso rispetto agli anni frenetici della globalizzazione, che ha spinto fabbriche e servizi a investire nel lavoro a basso costo. Dunque, un ritorno a casa.

Alla base di questo cambiamento c’è la stessa ricerca di risparmio che aveva spinto alla delocalizzazione e che, oggi, sta diventando un limite. I paesi emergenti, un tempo scelti come destinazioni privilegiate, oggi non offrono più certezze sui costi, che possono comunque risultare elevati. Inoltre, sul commercio incombe la paura di crisi sanitarie o politiche, sempre più frequenti e in grado di bloccare con troppa facilità e rapidità intere catene di approvvigionamento.

I numeri di un trend in crescita nei comparti tech

Già lo scorso anno il fenomeno del reshoring ha mostrato segnali significativi a livello globale, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, con circa 245.000 nuovi posti di lavoro creati, secondo i dati della Reshoring Initiative, un’organizzazione indipendente con sede negli Stati Uniti. Un andamento che sembra riconfermarsi nel 2025, accompagnato da previsioni ancora più promettenti.

Infatti, secondo l’ultimo Annual Report della Reshoring Initiative, basato su oltre 10.000 casi verificati di reshoring e investimenti diretti esteri (FDI), questi due fenomeni potrebbero portare alla creazione di fino a 174.000 nuovi posti di lavoro nel corso dell’anno.

Il report evidenzia anche quali settori stiano trainando maggiormente questa tendenza. Basta guardare ai dati sui nuovi posti di lavoro previsti nei diversi comparti. Il 90% è concentrato in settori ad alta tecnologia, come elettronica, batterie per veicoli elettrici e attrezzature per i trasporti. Saranno questi a guidare il reshoring, al contrario dei settori basati sulla manodopera, come quello dell’arredamento, che continuano a incontrare maggiori difficoltà nel riportare la produzione negli Stati Uniti.

L’allarme dell’OCSE: attenzione agli eccessi

Un aspetto da considerare con attenzione è il rischio di una deriva eccessiva del fenomeno, che potrebbe trasformarsi da opportunità strategica in una scelta controproducente. In questa direzione, l’OCSE ha lanciato un segnale d’allarme sui potenziali rischi economici di un reshoring aggressivo.

Secondo quanto evidenziato nel rapporto dell’organizzazione, i pericoli principali riguardano una possibile riduzione del commercio mondiale fino al 18% e una diminuzione del PIL in alcune economie avanzate che potrebbe raggiungere punte del 12%. Questo accadrebbe nel momento in cui un Paese decidesse di accompagnare il reshoring a una politica che punti alla chiusura verso l’esterno e all’autosufficienza.

Perciò, possiamo accogliere positivamente la risposta del reshoring, anche rispetto ad anni di delocalizzazione aggressiva, ma senza dimenticare di monitorare il fenomeno, che potrebbe paradossalmente invertire la rotta del mercato e rischiare di provocare ulteriori shock a livello globale.