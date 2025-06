Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito con forza la sua ferma opposizione al programma nucleare iraniano. Le sue parole, pronunciate in un momento informale durante un incontro con i giocatori della Juventus nello Studio Ovale, risuonano come un avvertimento diretto: “Il mondo intero esploderebbe. Non lo permetterò“.

Il Dialogo con Tucker Carlson

Durante uno scambio con Tucker Carlson, noto opinionista conservatore da settimane critico verso l’idea di un conflitto diretto con Teheran, Trump ha raccontato un significativo aneddoto. “Gli ho chiesto: ‘Sei d’accordo che l’Iran abbia armi nucleari?’ Lui non voleva parlarne, ma si capiva che non gli piaceva. E allora gli ho detto: ‘Se ti va bene, io e te abbiamo un problema’. Ma in realtà non gli va bene. Forse bisognerà combattere. E forse finirà molto velocemente. Ma combattere o no, non possiamo permettere che l’Iran abbia un’arma nucleare. Il mondo esploderebbe. Non lascerò che succeda”. La determinazione del presidente emerge chiaramente da questo scambio.

La Posizione Iraniana e l’Escalation di Tensione

A far crescere ulteriormente la tensione è l’annuncio, da parte del regime iraniano, dell’uso di missili ipersonici in risposta ai bombardamenti israeliani. Le agenzie iraniane parlano di una nuova tecnologia militare in grado di eludere i sistemi di difesa aerea. Il leader supremo Ali Khamenei ha respinto ogni richiesta americana, dichiarando: “Non ci arrenderemo. Se gli Stati Uniti o Israele attaccheranno, risponderemo senza limiti“. Una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni e che alimenta lo scenario di un’escalation.

Divisioni Anche tra i Conservatori Americani

Le parole di Trump hanno innescato un dibattito acceso anche all’interno dello stesso campo conservatore americano. Tucker Carlson e altri esponenti dell’ala “non interventista” del Partito Repubblicano, come Rand Paul e J.D. Vance, criticano apertamente il rischio di un nuovo coinvolgimento militare nel Medio Oriente. Carlson ha esplicitamente dichiarato che “invocare l’attacco contro l’Iran significa trascinare gli Stati Uniti in una guerra che non ci serve“. Questa divisione interna al partito repubblicano evidenzia la complessità e la delicatezza della questione iraniana, con diverse scuole di pensiero che si confrontano sul miglior approccio da adottare.