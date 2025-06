Il 2024 si chiude in Svizzera con un bilancio demografico che invita alla riflessione, delineando un quadro complesso dove le certezze del passato sembrano sfumare. L’Ufficio federale di statistica (UST) ha appena diffuso i dati definitivi sul movimento naturale della popolazione, confermando le tendenze già emerse dai report provvisori. Emerge un paese che, pur mantenendo la sua proverbiale stabilità in alcuni ambiti, si confronta con significative variazioni nel cuore stesso della sua società: la natalità e la formazione delle famiglie.

Meno Pianti nella Culla

Per il terzo anno consecutivo, la Svizzera ha udito meno vagiti. Con 78.300 nati vivi nel 2024, si registra un calo di 1800 unità rispetto all’anno precedente, un decremento del 2,2%. Sebbene meno marcato rispetto ai tracolli del 2022 (-8,1%) e del 2023 (-2,8%), questa tendenza è inequivocabile e si allinea con quanto osservato anche nei paesi confinanti come Francia, Italia, Austria e Germania. A corollario di questo declino, il numero medio di figli per donna ha continuato la sua discesa, attestandosi provvisoriamente a 1,29, un dato che si riduce costantemente dal 2021. Sembra che le culle elvetiche, un tempo più piene, stiano ora godendo di una quiete insolita, forse riflesso di un’epoca che muta priorità e prospettive.

Matrimoni in Declino, Divorzi in Salita: Un Paradosso Sentimentale?

Il sacro vincolo del matrimonio ha anch’esso conosciuto un raffreddamento. Nel 2024, sono state celebrate 36.800 unioni, un migliaio in meno rispetto al 2023, segnando il secondo anno consecutivo di flessione con un -2,6%. Se si escludono gli anni 2020 e 2021, segnati dalle restrizioni pandemici che hanno alterato ogni statistica, non si registravano così pochi matrimoni dal lontano 1981, quando furono 35.800. I matrimoni tra persone di sesso diverso, che costituiscono la stragrande maggioranza (97%) delle unioni, sono diminuiti dell’1,1%, raggiungendo quota 35.600. Contemporaneamente, in un quasi beffardo contrappunto, il numero di divorzi ha visto un aumento, suggerendo una complessità crescente nelle dinamiche relazionali.

La Stabilità Silenziosa della Morte

Sul fronte dei decessi, il 2024 ha mostrato una notevole stabilità complessiva. Con 71.900 persone che hanno lasciato questo mondo, si registra un aumento marginale di circa cento individui rispetto al 2023, pari a un incremento quasi impercettibile dello 0,2%. Analizzando più nel dettaglio, il numero di decessi maschili ha evidenziato un lieve incremento (+0,3%), mentre quello femminile è rimasto pressoché invariato (0,0%). Questa relativa calma nel computo delle vite che si concludono, a fronte delle fluttuazioni negli altri dati, conferisce un tocco di placida regolarità a un quadro altrimenti in movimento.