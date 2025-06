Una nuova era per lo sport italiano si apre oggi con la firma del Patto Istituzionale per lo Sport. Questo accordo storico vede Governo e Regioni impegnarsi reciprocamente in una collaborazione strategica per promuovere l’attività sportiva su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo primario è dare piena attuazione al comma 7 dell’articolo 33 della Costituzione, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport.

Un accordo tra Istituzioni

Il documento è stato presentato e siglato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga. La cerimonia si è svolta in occasione della prima tappa di “Sport in Regione”, un’iniziativa promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per far conoscere ai territori gli strumenti, le opportunità e le buone pratiche in materia di sport e di investimenti infrastrutturali.

Le parole dei protagonisti

“Questo patto è la testimonianza plastica di come la Costituzione possa e debba trovare attuazione, dimostra la capacità delle istituzioni di concorrere agli obiettivi, anziché competere, perché riteniamo che lo sport sia un bene comune e come tale lo amministriamo insieme”, ha dichiarato il Ministro Abodi. Ha poi aggiunto: “Stiamo ripristinando la gerarchia tra obiettivi e strumenti, lavorando generosamente sul ‘noi’. Ogni mese, infatti, ci incontriamo con le Regioni e con la Commissione Sport portando avanti una collaborazione che oggi formalizziamo in un Patto per lo Sport di cui sono molto orgoglioso“.

Il Presidente Fedriga ha rincarato la dose: “Con questa firma le Regioni rafforzano il loro impegno nel contribuire alla definizione delle politiche pubbliche per lo sport. Il Patto sigla una collaborazione strategica e fondamentale per promuovere una programmazione di interventi condivisa tra Regioni e Governo che si possa tradurre in risposte concrete ai fabbisogni dei territori. Questo documento, infatti, dà attuazione al nuovo articolo 33 della Costituzione e recepisce anche le conclusioni cui è giunto il Consiglio dell’Unione Europea, riconoscendo il contributo dello sport nel rispondere alle sfide locali e regionali, promuovendo lo sviluppo di soluzioni di mobilità dolce, accelerando la rinascita delle aree urbane e migliorando la coesione sociale“.

Dettagli e impegni del Patto

Il Patto per lo Sport ha una valenza triennale rinnovabile e prevede incontri periodici tra il Ministro per lo Sport e i Giovani e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell’ambito della Commissione Sport, coordinata dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Tra i punti qualificanti, l’accordo impegna le parti a rafforzare la cooperazione interistituzionale per la definizione degli interventi, individuando nel coordinamento tra Governo e Regioni l’elemento fondamentale per massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle reciproche azioni in materia di sport. Si mira a coordinare gli investimenti, in particolare nell’ambito dell’impiantistica sportiva, a semplificare le procedure e facilitare l’accesso ai finanziamenti e a elaborare strategie comuni fondate su obiettivi misurabili e indicatori di risultato, eventualmente anche attraverso un gruppo di lavoro tecnico che Governo e Regioni potranno decidere di istituire con propri rappresentanti.