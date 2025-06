Il grido d’allarme arriva da Roma, dove l’Intergruppo Parlamentare Prevenzione e Riduzione del Rischio ha acceso i riflettori sull’uso sempre più precoce e incontrollato della tecnologia tra bambini e adolescenti. Un fenomeno che, come evidenziato dagli esperti, sta avendo drammatiche ripercussioni sulla salute mentale dei più giovani, con casi di dipendenza sempre più frequenti e gravi.

Tecnologia: risorsa o arma impropria?

La questione è complessa: la tecnologia è innegabilmente una risorsa straordinaria, ma le sue ombre sono ormai evidenti. L’onorevole Gian Antonio Girelli, presidente dell’Intergruppo, ha sottolineato la necessità di “normare ed educare all’uso degli strumenti che la scienza ci consegna”, per evitare che la tecnologia diventi “un’arma impropria e sia, invece, una grande risorsa”. La posta in gioco è alta: si tratta di anticipare gli scenari per vincere la scommessa di un utilizzo consapevole.

L’allarme degli esperti: dalla culla ai social

Le testimonianze degli specialisti delineano un quadro preoccupante. Il professor Giuseppe Ducci, Direttore del Dipartimento Salute Mentale Roma 1, ha evidenziato come il problema inizi già nelle prime fasi della vita: “L’uso del telefonino inizia ormai prestissimo, anche durante l’allattamento: sempre più spesso vediamo madri che allattano guardando lo schermo del cellulare invece del volto del proprio bambino. Questo mina le fondamenta della sintonizzazione affettiva”. In adolescenza, poi, la situazione si aggrava, con la connessione che ha soppiantato la sintonizzazione emotiva, soprattutto a causa dei social media.

Un punto di svolta, secondo il professor Ducci, è stato il 2013, con la diffusione massiva degli smartphone come regalo per la prima comunione. L’età di primo utilizzo si è abbassata drasticamente, portando a un’esplosione dell’uso dei social in una fase cruciale per lo sviluppo emotivo. Questo ha contribuito all’aumento di disturbi esternalizzanti (come cutting, autolesionismo, uso di sostanze, disturbi alimentari e comportamenti violenti, in particolare il cyberbullismo) e internalizzanti (ansia, depressione e ritiro sociale).

I numeri sono eloquenti: l’unità operativa del DSM Roma 1 dedicata alla fascia 14-25 anni ha visto i pazienti in carico passare da 800 a 1.800 negli ultimi quattro anni. Non solo, a livello nazionale si registra un triplicamento dei casi di disturbi alimentari e un raddoppio dei comportamenti autolesivi o tentativi di suicidio nel periodo post-Covid tra gli adolescenti.

Il ruolo dei pediatri e i segnali di dipendenza

Anche il dottor Antonio D’Avino, Presidente nazionale della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), ha confermato il quadro “sconfortante”. La FIMP ha avviato progetti in diverse regioni italiane, come il “Bilancio di Salute Digitale” in Sardegna, un software che indaga le abitudini digitali dei più giovani, e iniziative di sensibilizzazione in Emilia Romagna e Liguria. In totale, oltre 5.000 bambini e ragazzi tra 0 e 16 anni sono stati coinvolti, confermando dati preoccupanti. D’Avino ha ribadito il ruolo chiave del pediatra nel supportare le famiglie nel riconoscere i segnali di rischio e proporre alternative salutari.

Michela Gatta, Direttrice dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile di Padova, ha spiegato come l’abuso di smartphone possa rimodellare il sistema cerebrale, attivando il sistema della ricompensa con rilascio di dopamina, in modo simile a quanto avviene con l’abuso di sostanze. Ha poi elencato alcuni segnali di dipendenza da smartphone: “quando il suo utilizzo diviene la principale attività della giornata associato a sintomi di astinenza, tipo ansia, irritabilità/discontrollo, tristezza in caso di impedimento ad usarlo; perdita di interesse verso hobby/attività precedenti di diverso tipo; mancato riconoscimento dell’entità di screen time, con necessità di mentire a riguardo”. Tra le conseguenze sulla salute mentale, ha citato: “disturbi del sonno; nomofobia (NO MObile PHOBIA); aumento di ansia, depressione, discontrollo emotivo-comportamentale; disattenzione e difficoltà di concentrazione; isolamento sociale”.

Il decalogo per la salute digitale: dieci consigli per le famiglie

Per affrontare questa emergenza, l’Intergruppo Parlamentare ha presentato un “DECALOGO PER LA SALUTE DIGITALE DI BAMBINI E RAGAZZI”, dieci consigli utili per genitori, educatori e l’intera comunità.

Essere un modello positivo di comportamento digitale: gli adulti devono mostrare un uso moderato e consapevole dei dispositivi. Stabilire regole chiare sull’uso della tecnologia: definire orari, limiti e spazi “digital-free” in casa. Proporre valide alternative offline: promuovere attività fisiche, giochi creativi, letture e momenti all’aperto. Vietare l’uso dei dispositivi come strumento di consolazione o distrazione: evitare che lo schermo sostituisca il dialogo e l’ascolto. Proteggere i momenti relazionali: garantire che pasti, tempo prima di dormire e conversazioni familiari siano liberi da distrazioni digitali. Adeguare l’use dei dispositivi all’età: nessun schermo prima dei 2 anni, mai senza adulto prima dei 5 anni e nessun accesso autonomo ai social prima dei 12 anni. Non anticipare l’ingresso nei social media: accompagnare gradualmente i figli alla scoperta del digitale con strumenti sicuri. Supervisionare attivamente: condividere il tempo online, conoscere le app e dialogare sui contenuti. Riconoscere i segnali di allarme: ricerca ossessiva del dispositivo, reazioni aggressive alla sua assenza, crescente isolamento. In questi casi, consultare un professionista. Agire insieme come comunità educante: unire le forze di scuola, famiglia, sanità e istituzioni per una crescita digitale sana.

Il messaggio è chiaro: l’emergenza è reale, ma un patto tra istituzioni, esperti, scuola e famiglie, unito a una maggiore consapevolezza, può tracciare la strada per un futuro digitale più sano e sicuro per le nuove generazioni.